La razón por la que la reina Letizia y el rey Felipe VI no pueden dormir en la misma habitación en sus viajes oficiales

La princesa Leonor puso en pausa sus estudios en la Academia General del Aire y del Espacio para visitar junto a sus padres, la reina Letizia y el rey Felipe VI, la Comunidad Foral de Navarra donde hizo su gran debut como princesa de Viana.

Durante su viaje, la familia real tuvo la oportunidad de disfrutar de un recorrido por diferentes zonas destacadas de Navarra como el Monasterio de San Salvador de Leyre o el Castillo de Olite.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención del viaje, fue que la reina Letizia y el rey Felipe VI no durmieron en la misma habitación, ¿cuál es la razón?

¿Por qué la reina Letizia y el rey Felipe no pueden dormir en la misma habitación cuando viajan?

Durante su estancia en Navarra, la Familia Real eligió un hotel de cuatro estrellas en las afueras de Pamplona, desde donde la familia se movilizó a los diferentes puntos de encuentro de su viaje.

Y aunque se desconocen los detalles de su habitación en las que estuvieron alojados la princesa y sus padres, sí se sabe que durmieron en habitaciones separadas, y aunque para muchos es algo extraño, lo cierto es que es una costumbre habitual entre los miembros de la realeza.

La periodista Silvia Taulés, ha explicado que así como ocurre con los vuelos oficiales, en los que Leonor siempre viaja en un avión distinto al del rey Felipe, en las estancias fuera de Madrid, los reyes duermen en habitaciones separadas.

¿Seguridad o simple logística?

La decisión de dormir en habitaciones separadas, tiene varias razones que implican también logística y preparación, pues mientras que el rey puede tener reuniones con miembros de su equipo, la reina también necesita tiempo para cuestiones de peinado y maquillaje.

Sin embargo, además de la comodidad, también se hace por cuestiones de seguridad, en caso de peligro, se minimizan los riesgos de sufrir incidencias no previstas.

