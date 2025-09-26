Así fue el debut de Leonor de Borbón como princesa de Viana: “Este título me compromete y me responsabiliza”

Este 26 de septiembre, ocurrió uno de los eventos históricos para la heredera al trono de España, Leonor de Borbón, en compañía de su padres, la reina Letizia y el rey Felipe VI, ha realizado su primera visita a Navarra, la hermosa comunidad flora donde ha hecho su debut como princesa de Viana.

Para la ocasión, la princesa ha coordinado su estilismo con su madre, un acierto que ha sido elogiado por el pueblo español.

Te podría interesar: Leonor de Borbón se inspira en la reina Letizia y luce el traje sastre con estilo juvenil que arrasará este 2025

Debut de Leonor de Borbón como la princesa de Viana

La jornada de la heredera al trono de España ha comenzado en Pamplona, donde visitó el Palacio de Navarra y fue recibida por la presidenta María Chivite, para después desplazarse junto a sus padres a Viana, donde le dieron una cálida bienvenida.

Entre aplausos y gritos de emoción, la princesa Leonor tuvo la oportunidad de saludar a los cientos de personas que se reunieron para verla y poder demostrarle su cariño, como su princesa y futura reina.

Leonor debuta como princesa de Viana Getty Images

En el Salón de Plenos, Leonor ha firmado el Libro de Honor, donde ha dejado un mensaje con el confirma su compromiso con el pueblo y la nación entera:

“Siento un gran respeto y estima por lo que supone este título de princesa de Viana y el hecho de haber podido ver ese documento original de hace más de 600 años en el que este título queda instituido para los herederos del Reino de Navarra, me compromete y me responsabiliza para comprender aún más su dimensión histórica y simbólica”.

Te podría interesar: Así será el viaje de la princesa Leonor a Navarra donde debutará como princesa de Viana, título que heredó de su padre

Más tarde, Leonor y sus padres se trasladaron al Monasterio de San Salvador de Leyre, lugar donde residen los primeros reyes de España, y donde la multitud siguió llenando de elogios a la joven princesa que se mostró muy cálida con la gente, saludando y sonriendo en todo momento.

La jornada de Leonor continuará el sábado con su visita al Palacio Real de Olite y también en Tudela.

