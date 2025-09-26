Leonor de Borbón se inspira en la reina Letizia y luce el traje sastre con estilo juvenil que arrasará este 2025

Este 26 de septiembre, Leonor de Borbón estuvo acompañada de sus padres, la reina Letizia y el rey Felipe VI en Navarra, para hacer su debut como la princesa de Viana, la agenda de la heredera al trono ha comenzado en Pamplona, que se ha convertido en el escenario perfecto para tomar nuevas responsabilidades reales.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención, es el estilismo de las royals, pues madre e hija decidieron coordinar su look con trajes formales y elegantes.

Leonor de Borbón coordina su look con la reina Letizia en su debut como princesa de Viana

Para la importante ocasión, la reina Letizia rescató de su armario, uno de sus trajes más elegantes, se trata de un conjunto de la firma Bleis Madrid que ha lucido en otras ocasiones, que consta de una chaqueta entallada con un único botón negro en el centro y botonadura en los puños en un intenso color burdeos.

Su look lo complementó con un bolso de Carolina Herrera en color burdeos a juego con su traje y zapatos babies Sésane de tacón ancho en color negro.

Por su parte, Leonor ha elegido un traje azul marino muy moderno de pantalones anchos y chaqueta cruzada con discretas rayas, que complementó con zapatos de tacón alto en color azul marino y un bolso del mismo color.

También lució pendientes de la firma CXC que pertenecen a su madre y el anillo Gravity de PDPAOLA que ya ha llevado otras ocasiones.

Leonor coordina su estilismo con la reina Letizia en su debut como princesa de Viana Getty Images

El estilismo cómplice de la princesa Leonor y la reina Letizia

Tanto Letizia como Leonor han llevado su melena suelta y lisa, dejando claro que sus looks de traje son ideales para lucir profesionales y femeninas.

La complicidad entre madre e hija, proyecta profesionalidad y solidez, mientras acompaña y refuerza el papel protagonista de Leonor en su estreno como princesa de Viana.

