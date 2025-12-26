5 peinados rápidos para pelo corto que te harán ver fresca y elegante en tu cena de Año Nuevo

Contar con pelo corto no significa renunciar a un peinado especial para recibir el año nuevo. Todo lo contrario, los cortes por encima del hombro ofrecen infinidad de posibilidades para lograr looks modernos y muy favorecedores. Ya sea que tu melena cuente con un corte pixie, un bob o un corte midi, existen opciones que ayudan a elevar tu imagen mientras te hacen ver fresca, elegante y lista para celebrar.

Así que si estabas buscando inspiración o ideas para destacar tu melena en tu cena de fin de año, revista estos cinco peinados rápidos que lucen increíbles en pelo corto, y lo mejor, ¡puedes hacerlos tan solo en unos minutos!

Peinado efecto wet

El peinado efecto mojado es uno de los estilos favoritos de muchas mujeres para eventos nocturnos y elegantes. Funciona perfectamente en pelo corto y basta con humedecer la melena, aplicar un gel o crema para peinar y llevar todo el pelo hacia atrás, o ligeramente de lado, depende de tu preferencia, para llevar un look muy favorecedor.

Este peinado ayuda a estilizar nuestro rostro, pues resalta los rasgos debido a que va todo descubierto. Si buscas un maquillaje protagonista y dramático, este es el peinado que debes elegir para acompañarlo; también puede lucir bien con accesorios llamativos como aretes grandes o collares tipo cadena. Así que si estabas buscando una opción sofisticada pero moderna, este peinado le sacará brillo a tu melena corta.

Ondas suaves con raya de lado

Las ondas ligeras se han convertido en un favorito de muchas mujeres gracias a que aportan movimiento, así como un aire muy femenino y romántico, incluso en las melenas cortas. La idea de este peinado es realizarlo con tenazas; sin embargo, el uso de esta herramienta de calor no es muchas veces sencillo ni rápido, por lo que nuestro consejo para ondular de forma veloz tu melena es realizar trenzas A lo largo del pelo para crear ondas sueltas. No es solo consejo, es apostar por cuatro trenzas; esto dependerá de qué tan marcadas las quieras.

Una vez que hayas dejado pasar un tiempo de reposo, al soltar las trenzas, tu pelo deberá quedar ondulado; en este momento es cuando vas a estilizar con una raya lateral para dar volumen; puedes agregar un poco de spray fijador y tendrás listo tu peinado.

Peinado de mini recogido bajo con mechones sueltos

Si tu melena cuenta con un corte o bob largo, puedes apostar por un minirecogido bajo. Esta opción es elegante y muy favorecedora, sin mencionar que es versátil, pues queda bien con cualquier atuendo, desde algo casual hasta un look muy formal.

Con ayuda de pasadores o ligas, vas a peinar tu pelo hacia atrás, tratando de hacer un chonguito y sujetándolo a la altura de la nuca. La intención es dejar algunos mechones sueltos en la frente para ayudar a enmarcar el rostro y así obtener un estilo romántico pero elegante.

Peinado con torcidos frontales

Si quieres lo cierto, melena suelta, pero con un recogido elegante en la parte delantera, puedes apostar por realizar pequeños torcidos en la parte de enfrente de la coronilla; ese peinado puede acompañarse con algunos accesorios como pasadores con piedras, pinzas o perlitas capilares.

Puedes apostar por llevar el resto de tu melena lacia o con ondas ligeras, incluso con un acabado natural.

Peinado con textura natural

Aprovechar la textura natural de tu pelo puede ser un gran aliado para ayudarte a lucir un peinado elegante. Si tu melena es corta y llevas un corte pixie, esta alternativa te va a encantar, el uso de herramientas de calor o productos que comprometan la movilidad del pelo, porque a ninguna nos gusta traer kilos de spray encima y tener esa sensación pesada y de pelo duro. Apuesta por agregar un poco de cera para estilizar la melena y peinar únicamente generando volumen. Este estilo no solo se verá elegante, sino que te ayudará a transmitir una imagen muy refinada. Aunque este estilo está recomendado en mujeres con pelos extremadamente cortos, puedes realizar la misma técnica de estilizado de acuerdo a la longitud de tu pelo.

Como puedes ver, el pelo corto nos ofrece infinitas posibilidades para lucir hermosas, incluso en fechas especiales como Año Nuevo. Estos peinados fáciles son la inspiración que necesitabas para lograr un look elegante, moderno y favorecedor sin tener que invertir demasiadas horas frente al espejo. Independientemente del estilo que elijas, lo importante es que con él te sientas cómoda y segura porque hermosa ya eres.