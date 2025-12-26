La princesa Charlotte y Kate Middleton deslumbraron con dueto navideño en “Juntos en Navidad”

La Navidad de la realeza británica este año tuvo como protagonistas a Kate Middleton y a su pequeña hija, la princesa Charlotte.

El pasado 5 de diciembre, la princesa de Gales celebró en compañía de su familia el concierto de villancicos anual “Juntos en Navidad” en la Abadía de Westminster. El evento, que inició su realización desde 2021, este año tuvo un significado especial para la princesa, pues llegó un año después de su lucha contra el cáncer.

El pasado 24 de diciembre llegó a las pantallas de los británicos, a través de ITV1 e ITVX, destacando no solo por la calidad de su ejecución y los talentosos invitados que hubo, sino también por dejar ver un enternecedor momento en el que Kate y su hija se sentaron frente a un piano a compartir una melodía a dueto.

El dueto de Kate Middleton y la princesa Charlotte que se robó al público

Durante el programa, Kate y Charlotte compartieron un momento muy cercano al sentarse juntas frente al piano para interpretar la pieza “Holm sound”, del compositor Erland Cooper.

Bajo un pequeño spoiler ofrecido por el Palacio de Kensington, quien describió la escena como un “dueto especial”, la princesa nos mostró una vez más sus dotes musicales y artísticos, los cuales está heredando y transmitiendo a sus hijos.

Con tan solo 10 años, la princesa Charlotte sorprendió al mundo por su magistral forma de acompañar a su madre al piano.

La princesa de Gales también heredó su estilo

Al parecer, Kate no solo ha heredado a su pequeña hija el gusto por la música y el arte, pues su presentación, además de robarse el evento por el talento de ambas, también destacó por mostrar el elegante estilo que ambas llevaron en esta noche tan importante.

Mientras Kate llevó un abrigo verde que reforzó su imagen sobria, refinada y elegante, la pequeña Charlotte dejó ver su gusto por las prendas clásicas, eligiendo un vestido azul de terciopelo con el que al mismo tiempo realizó un homenaje a su difunta abuela, la princesa Diana.

Kate Middleton y el emotivo mensaje en “Juntos en Navidad”

Más allá de la parte musical, Kate aportó una profunda carga emocional al especial navideño gracias a la narración reflexiva que la princesa ofreció sobre el significado de la Navidad.

En su mensaje habló sobre el amor, expresado a través de gestos pequeños como escuchar, acompañar, ofrecer palabras de consuelo o simplemente estar presente para quienes más lo necesitan.

A través del programa, también se hizo hincapié en la importancia de la comunidad, la empatía y la esperanza en tiempos de incertidumbre, ofreciendo un agradecimiento especial a aquellos que han demostrado compasión y generosidad a lo largo del 2025.

La apertura del servicio de Navidad de Kate Middleton no solo fue una ventana al talento que la princesa tiene frente a la música; nos permitió también ser testigos del vínculo inquebrantable que tiene con su pequeña, la princesa Charlotte, con la que comparte ciertos gustos y talentos Pero más importante, nos recordó el verdadero sentido de la Navidad y lo especial de estas fechas, que, más allá de los regalos, es un momento para mantenernos cerca y agradecidos de compartir el tiempo con nuestros seres amados.