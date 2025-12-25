¿Qué pensaba la princesa Diana del ex príncipe Andrés y por qué se alejó de Sarah Ferguson?

Fue en 1981 cuando Lady Diana Spencer contrajo matrimonio con el entonces príncipe Carlos, hermano mayor del ex príncipe Andrés. Cinco años después, fue ella misma quien presentó a su amiga Sarah Spencer con su cuñado.

Tras la reciente decisión de Carlos III de retirarle los títulos reales a su hermano, un biógrafo ha sacado a la luz los pensamientos que la princesa Diana tenía sobre su cuñado y cómo su relación con Fergie se fue deteriorando con el tiempo.

¿Qué pensaba la princesa Diana del ex príncipe Andrés?

El biógrafo real, Andrew Lownie, escribió en su libro ‘El ascenso y caída de la Casa de York’, que el príncipe Andrés estaba acostumbrado a protagonizar polémicas y escpandalos, un hecho que la princesa Diana reprobaba

En su libro, titulado: El ascenso y caída de la Casa de York, el biógrafo real Andrew Lownie afirma que la naturaleza bulliciosa de Andrew y su deseo de causar problemas estaban lejos de ser atractivos para la difunta Diana.

“Era muy, muy ruidoso y ruidoso... Se me ocurrió que algo le preocupaba”, había compartido la princesa Diana sobre Andrés.

Diana aseguró que la personalidad de Andrés simplemente no era de su tipo, y además les disgustaba que su mayor ambición fuera sentarse frente al televisor viendo dibujos animados, un hábito al que describió de “reprobable”.

Así fue como Diana le hizo de cupido con Sarah Ferguson y el entonces príncipe Andrés

¿Por qué la princesa Diana se alejó de Sarah Ferguson?

A pesar de que eran amigas muy cercanas, con el tiempo surgieron desacuerdos relacionados con la exposición mediática, decisiones personales y la forma en que cada una enfrentaba la presión de la familia real.

Algunos biográfos de Diana y amigos cercanos, aseguran que la desconfianza que la princesa sentía por Andrés, afectaron también su relación con Sarah, lo que finalmente la llevó al distanciamiento.

Así fue como Diana le hizo de cupido con Sarah Ferguson y el entonces príncipe Andrés

Sin embargo, tras la muerte de Lady Di, Fergie siempre se ha expresado con cariño de su amiga, e incluso aseguró que no había diferencias entre ellas.

