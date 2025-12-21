¿Por qué Sarah Ferguson sigue apoyando a Andrés Mounbatten-Windsor a pesar de su divorcio y sus escándalos?

La historia de amor de Sarah Ferguson y el entonces príncipe Andrés, comenzó en la década de los 80, gracias a la intervención de la princesa Diana, quien entonces era amiga de Fergie.

La conexión fue inmediata y tras un noviazgo intenso, anunciaron su compromiso en 1986, llegando al altar ese mismo año en una ceremonía en la Abadía de Westminster; sin embargo, su matrimonio estaría lleno de escándalos que los llevaron al divorcio.

En 1996, Fergie y Andrés firmaron de manera oficial el divorcio, pero a diferencia de otras rupturas reales, ellos se mantuvieron unidos, incluso se consideran mejores amigos mientras compartían la crianza de sus hijas, Eugenia y Beatriz de York.

Los escándalos de Sarah Ferguson y Andrés Mounbatten-Windsor

Sarah y Andrés se han visto involucrados en diferentes escándalos, desde fotografías polémicas, hasta entrevistas desafortunadas; sin embargo, el que los ha llevado a la ruina y al destierro de la familia real, ha sido su vínculo con Jeffrey Epstein.

El pasado mes de octubre, el rey Carlos III decidió retirar los títulos reales y privilegios a su hermano Andrés, quien ahora solo es conocido como Andrés Mounbatten-Windsor, esta decisión también se extendió a Sarah, quien dejó de ostentar el título de duquesa de York.

Ambos tendrán que dejar su residencia en Royal Lodge, y se han enfrentado al rechazo de la familia real y otros amigos, incluso han sido borrados de la lista de invitados a la fiesta de Navidad en Sandringham.

¿Por qué Sarah Ferguson sigue apoyando a su ex Andrés Mounbatten-Windsor? Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

¿Por qué Sarah Ferguson sigue apoyando a su ex Andrés Mounbatten-Windsor?

A pesar de los escándalos, Sarah se ha mantenido fiel a su ex esposo Andrés, y en diferentes entrevistas ha reiterado su respeto y apoyo incondicional al hijo de la reina Isabel II, dejando claro que su relación trasciende cualquier conflicto del pasado o presente.

Fergie asegura que siempre sentirá un cariño muy especial por Andrés, pues está convencida del buen corazón del padre de sus hijas, asegurando que “es un gran hombre, amable y con buen corazón”.

Incluso ha mencionado que Andrés ha sido su apoyo en muchas de sus caídas personales, y ella solo corresponde a esa fidelidad, incluso la reina Isabel II estaba convencida de que Sarah, sería el gran apoyo de su hijo Andrés.

