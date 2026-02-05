Ingrid de Noruega rompe el silencio sobre la polémica que afronta Mette-Marit por su vínculo con Jeffrey Epstein

La familia real noruega está atravesando un momento de tensión sumamente grave. En pleno contexto del juicio que Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, enfrenta con 38 acusaciones de delitos (y que ya era un hecho que ponía la mirada en la Corona), esta semana, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelara una serie de documentos entre los que se encontraron conversaciones delicadas entre la Princesa Heredera y el criminal Jeffrey Epstein, la monarquía no ha encontrado un momento de paz, recibiendo duras críticas por parte de la opinión pública.

Ante toda esta situación, la princesa Ingrid de Noruega ha decidido romper el silencio y compartir cómo está viviendo esta delicada situación.

Ingrid de Noruega sale del país, ¿por causa del conflicto?

La semana pasada, días previos a celebrarse el juicio de Marius Borg, el príncipe Haakon había emitido un comunicado en el que confirmaba que ni él ni la princesa Mette-Marit acompañarían al joven de 29 años en este acontecimiento.

Pocas horas después, Marius habría sido detenido nuevamente y llevado al hospital, donde fue visitado por sus hermanos, incluida la princesa Ingrid.

Diversos medios noruegos reportaron que un día después, la princesa fue vista en el aeropuerto lista para retomar su vida en Australia, mientras que Sverre eligió Milán como destino. Para este momento, la polémica de Mette-Marit y Jeffrey Epstein ya había estallado.

Ingrid rompe el silencio desde Australia

A pesar de que existía “tierra de por medio” entre los príncipes y los escándalos, Ingrid, quien regresó a Sídney a retomar su vida universitaria, no ha podido ser del todo ajena a la polémica.

De acuerdo con reportes del medio “NRK”, la princesa tiene una cuenta privada en Instagram en la que apenas alcanza los 800 seguidores. A pesar de que su círculo de seguidores es “pequeño”, fue inevitable que sus palabras de desahogo rompieran la barrera de la privacidad y se hicieran públicas.

¿Qué dijo Ingrid sobre el caso de Mette-Marit?

“No se trata solo de Marius, mamá, papá o Magnus. Son ataques personales que podrían dirigirse a cualquiera, pero que a menudo nos afectan a nosotros, escribió la princesa en la declaración obtenida por “NRK”.

De acuerdo con lo reportado por el medio, la princesa no se detuvo ahí y prosiguió a señalar que había tomado la decisión de hacer pública su postura porque “se estaba volviendo loca”.

Dentro de una confesión en la que se leía “¿Cuándo será suficiente?”, la joven princesa también invitaba a sus lectores a posicionarse en una postura en que cada uno fuera acusado de un crimen que no cometió mientras vivía la presión de los medios, así como sus narrativas sesgadas.

Ingrid hizo énfasis en la importancia que tenía emitir juicios sin pruebas o fundamento, reconociendo que su mensaje causaría polémica en medios, dejando a más de uno atónito por mostrarse como nunca antes lo había hecho.

Hasta el momento, la Casa Real Noruega no ha emitido un comunicado oficial referente a lo expresado por la princesa Ingrid de Noruega en sus aparentes redes sociales. Lo último que se informó sobre la dinámica dentro de la familia real era que la princesa Mette-Marit había cancelado un viaje internacional privado.