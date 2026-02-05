Del corte bixie de Zendaya al bob de Hailey Bieber: 5 cortes de pelo en tendencia para definir el rostro

Apostar por el corte de pelo correcto no solo nos ayuda a apostar por una apariencia diferente, sino que también puede convertirse en un gran aliado para ayudarnos a destacar facciones, suavizar otras y, por ende, proyectar una imagen fresca y rejuvenecida.

Recientemente, Zendaya se ha sumado a las celebridades que han apostado por los cortes de pelo en tendencia, dejándonos ver que los cortes bob, así como sus variantes, son la opción perfecta para lucir este año.

Como parte de su nueva campaña con Louis Vuitton, la actriz de 29 años se dejó ver con un corte bixie rizado que no solo le favoreció, sino que se sumó a la lista de cortes de pelo favoritos para definir el rostro, la cual ya encabezaba Hailey Bieber con su bob degrafilado. Descubre cuáles otros estilos estarán de moda este año y te harán lucir impecable como ellas.

Corte bixie

El bixie es un corte de pelo que fusiona el estilo y longitud del pixie y el bob; gracias a Zendaya y otras modelos o celebridades, se ha convertido en una de las opciones preferidas de aquellas mujeres que buscan un look fresco y rejuvenecedor.

Si estabas en la búsqueda de un aliado que ayude a estilizar cuello, destacar pómulos y definir la mandíbula para hacerte ver más alta y elegante, este estilo es el que debes pedir en tu próxima visita al salón de belleza.

Zendaya apuesta por el corte bixie Instagram @louisvuitton

Corte bob degrafilado

No solo Hailey Bieber ha sabido cómo llevar este look de forma impecable, también Emma Stone durante la gala de los Globos de Oro de este año, y por esta razón se ha convertido en una de las grandes apuestas del año.

Este estilo mantiene la longitud característica del corte tradicional; sin embargo, en lugar de apostar por su terminado pulido y recto, esta tendencia busca agregar textura en la zona de las puntas para agregar movimiento y volumen refinado.

Long bob

El lob es otro gran aliado al momento de rejuvenecer, destacar y definir el rostro. Su longitud a la altura de los hombros hace de él el compañero perfecto para estilizar y crear un efecto visual de alargamiento sobre el rostro. Su versatilidad es otra característica que lo convierte en un gran compañero, pues puede adaptarse en diversas texturas, destacando como las favoritas las melenas lacias y onduladas.

Corte shag

Recuerda que este año es de los cortes de pelo desenfadados, con movimiento, volumen y textura, así que si lo tuyo son los estilos más arriesgados y llamativos, no dudes en recurrir a un corte shag. Este corte de pelo es una gran opción para aquellas que están buscando un aliado que mantenga la longitud, pero al mismo tiempo ofrezca una apariencia nueva en su imagen. También favorece mucho a las melenas onduladas o rizadas, pero el pelo lacio tampoco le será indiferente.

Corte pixie largo

Sí, el pixie suele caracterizarse por ser extremadamente corto, y en su versión clásica también lo amamos; sin embargo, este año apuesta por lucirse en su versión larga con movimiento, volumen, textura e incluso flequillo en la parte superior de la coronilla. Con este corte podemos crear la ilusión de un rostro más definido, un cuello más alargado y una postura más estilizada.

Los cortes de pelo en tendencia este año estarán apuntando a aquellos estilos que logren crear sobre la melena movimiento y volumen, respetando el acabado natural del pelo. Si por tu mente estaba rondando la idea de acudir al salón por un cambio de look nuevo, considera el clásico bob degrafilado de Hailey Bieber o el bixie rejuvenecedor de Zendaya como opciones, pues cualquiera te ayudará a definir el rostro.