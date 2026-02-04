“Mortificadas”: así habrían reaccionado la princesa Beatriz y la princesa Eugenia a los polémicos correos de Sarah Ferguson

El caso Epstein y su vínculo con miembros de la realeza, entre ellos Sarah Ferguson y el ex príncipe Andrés, ha generado una nueva postura de incomodidad para la realeza británica. Luego de que el pasado fin de semana el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hiciera públicos diversos documentos, entre los que se encontraron correos electrónicos que Fergie, ex duquesa de York, habría mantenido con el criminal estadounidense, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia habrían reaccionado al polémico contenido de dichas conversaciones.

De acuerdo con reportes de diversas fuentes, ambas hermanas habrían expresado sentirse mortificadas y horrorizadas por el intercambio que su madre sostuvo con el financista, dada la gravedad de estas.

Sarah Ferguson de nuevo en la polémica

Entre los documentos recientemente desclasificados aparecieron unos correos electrónicos dirigidos a una persona identificada como “Sarah” y “Fergie”, nombres que evidenciaron que se trataba de la ex duquesa de York.

En algunos mensajes, Sarah habría calificado al criminal como una “leyenda” e incluso habría llegado a bromear con la idea de casarse con él, situación que ha generado el escándalo de la opinión pública.

Dentro de los correos también se pudieron encontrar mensajes personales que involucrarían indirectamente a las princesas, como una referencia a Eugenia durante un viaje de fin de semana cerca de su cumpleaños número 20.

¿Cómo reaccionaron Beatriz y Eugenia al escándalo?

Según declaraciones obtenidas por “Daily Mail”, fuentes cercanas a ambas princesas aseguraron que las dos se encuentran profundamente afectadas por las revelaciones. “Están horrorizadas por lo que han leído. Están mortificadas por los correos electrónicos que su madre le envió a Epstein. Es muy vergonzoso para ellas”, declaró la fuente.

Las fuentes habrían señalado que ni Eugenia ni Beatriz eran del todo conscientes del nivel de cercanía que sus padres mantenían con el criminal hasta que los documentos salieron a la luz.

Las princesas Beatriz y Eugenia de York “horrorizadas” y “mortificadas” por los correos de Sarah Ferguson Getty Images

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson de nuevo en el ojo del huracán

La polémica una vez más ha alcanzado al ex duque de York, pues algunos documentos y testimonios han reavivado las acusaciones que Andrés ha tenido sobre su relación con Epstein, incluyendo la afirmación de que el criminal habría enviado a una mujer a pasar la noche en la lujosa mansión Royal Lodge, que hasta hace unos días había sido el hogar de toda la vida de Andrés, una acusación que él había negado en el pasado.

Aunque hasta el momento las princesas se han mantenido al margen de este escándalo sin salir a emitir una declaración o comunicado oficial, vuelven a estar involucradas en uno de los escándalos más fuertes de los últimos años de la familia real británica a consecuencia de las decisiones de sus padres.

En días recientes, antes de la nueva polémica, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia habían tratado de mantener un perfil discreto, enfocándose únicamente en sus proyectos personales, así como en algunas labores dentro de la realeza.

A pesar de que hay fuentes que aseguran que ambas se encuentran profundamente mortificadas por el contenido de los mensajes que Sarah Ferguson intercambió con el criminal, las princesas no han emitido alguna opinión pública al respecto.