Calendario lunar de febrero 2026: cuándo cortarte el pelo para que crezca

Al final, el mejor día para cortarte el pelo es aquel en el que te sientes lista para mirarte al espejo y reconocer a la versión de ti que está empezando ahora.

Febrero 03, 2026 • 
Karen Luna
Febrero siempre trae esa sensación de reset suave. No es enero con prisas ni marzo con decisiones grandes, es ese punto medio donde dan ganas de renovar el look sin dramatismos. Si estás pensando en pasar por las tijeras, el calendario lunar de febrero 2026 puede ayudarte a elegir el mejor momento para cortarte el pelo y sentir que el cambio fluye contigo.

Desde hace años, muchas personas siguen las fases de la Luna como una guía para decidir cuándo hacer ajustes en su imagen. No se trata de magia, sino de conectar con los ciclos y elegir el momento que mejor se alinee con lo que buscas; crecimiento, fuerza o simplemente un corte que dure más tiempo.

La Luna y el corte de pelo: lo que debes saber

Cada fase lunar tiene una energía distinta y, según creencias populares, influye en cómo responde el pelo después del corte. Por eso, antes de agendar tu cita en febrero 2026, vale la pena identificar qué deseas lograr.

Durante la Luna creciente, el corte suele recomendarse si buscas que el pelo crezca más rápido. Es una buena etapa para despuntar puntas, renovar capas o animarte a un cambio ligero sin miedo a perder largo.

La Luna llena está asociada con vitalidad y volumen. Muchas personas eligen estos días para un cambio más visible, ya que se cree que el pelo luce con más cuerpo y presencia después del corte. Ideal si sientes que tu look necesita energía nueva.

Cortes de pelo más favorecedores para mujeres de 50 y 60

Cortes de pelo más favorecedores para mujeres de 50 y 60

Getty Images

En la Luna menguante, el crecimiento se percibe más lento, esta fase suele recomendarse para estilos que quieres mantener por más tiempo, como cortes rectos, bobs definidos o flequillos que no quieras retocar tan seguido.

La Luna nueva, en cambio, es una etapa más introspectiva, pues hay quienes prefieren no cortarse el pelo en estos días y usar la fase para planear el cambio, pensar en un nuevo estilo o simplemente dejar que todo fluya sin intervenir.

Más allá de la fase lunar, este febrero 2026 es un mes perfecto para reconectar contigo y con tu imagen. Cortarte el pelo siguiendo la Luna puede convertirse en un ritual muy lindo que te conecte con tu verdadera esencia.

