Realeza

¿Habló de la princesa Diana? El rey Carlos se sincera sobre su viaje personal durante nuevo documental

El monarca estrena su primer documental donde promete mostrar un lado de él que muchas veces hemos visto: su conexión con la naturaleza.

Febrero 03, 2026 • 
Lily Carmona
¿No estaba invitado El rey Carlos se convierte en el gran ausente en el concierto navideño de Kate Middleton.png

El rey Carlos III comparte parte de su vida en nuevo documental.

Getty Images

Para nadie es un secreto que el rey Carlos III es un ferviente amante de la naturaleza. A pesar de que siempre lo asociamos a eventos oficiales, protocolos y actos formales, el monarca siempre se ha destacado por implementar una vida en pro de la protección ambiental.

En su nuevo documental, “Finding Harmony: A King’s Vision”, el cual se estrena a nivel mundial el próximo 6 de febrero. El monarca promete mostrarnos un lado que va más allá de su papel en la institución, compartiendo anécdotas sobre la trayectoria que ha tenido como ambientalista, defensor de la sostenibilidad y promotor de una filosofía que se ha encargado de definir como “armonía”.

El rey Carlos estrena un nuevo documental

“Finding Harmony: “A King’s Vision” no es un documental convencional sobre la realeza, ni tampoco una recapitulación de eventos oficiales en los que el rey ha participado, sino un proyecto audiovisual a través de su mirada y la filosofía que lo ha regido a lo largo de varias décadas.

De acuerdo con reportes oficiales, esta película buscará narrar cómo el concepto de “armonía” es importante para entender a la humanidad como una entidad parte de la naturaleza, factor sumamente importante para que logremos enfrentar desafíos ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, así como la degradación de los ecosistemas.

El rey se une a expertos para proteger el ambiente

El documental, que es una producción de Passion Planet en colaboración con The King’s Foundation y Amazon MGM Studios, cuenta con la narración de la ganadora al Oscar Kate Winslet, quien actualmente también funge como embajadora de la fundación real.

Para el largometraje, también se cuenta con la opinión de expertos en medio ambiente, expertos en clima, así como en sostenibilidad. Entre estas figuras, el exdirector de “Friends of the Earth”, Tony Juniper y diversas científicas de importantes instituciones como la Universidad de Cambridge, donde se ha trabajado por generar conciencia sobre la importancia de tomar acción por el medio ambiente.

El viaje personal del rey a través del activismo

Aunque el documental no grita en torno a la vida privada del monarca, sí nos ofrece un panorama sobre cómo su postura ambiental ha sido parte de su vida e incluso su camino al trono. Recordemos que en su juventud, siendo príncipe, no solo se pronunció respecto al cambio climático, la planificación urbana o la agricultura sostenible; siempre se mantuvo cerca de la jardinería así como de la horticultura, amor que nació en el jardín de su abuela en Royal Lodge.
Carlos también aprovecha este espacio audiovisual para tratar de llegar a las futuras generaciones e inspirarlos a actuar en beneficio del medio ambiente.

El estreno de “Finding Harmony: A King’s Vision” no solamente representa un momento importante para el rey Carlos III a nivel profesional, sino que también es un documento importante que muchos deberíamos considerar ver para lograr acciones que realmente ayuden a cuidar el planeta, pues al final de todo es el único hogar que tenemos.
No te pierdas el estreno de esta producción a través de Prime Video, disponible a partir del próximo 6 de febrero.

Rey Carlos III
Lily Carmona
