Ni Royal Lodge ni Marsh Farm, este es el hogar temporal de Andrés Mountbatten-Windsor

A pesar de que reportes recientes habían indicado que Andrés Mountbatten-Windsor encontraría un nuevo hogar en la “pantanosa” residencia de Marsh Farm una vez que abandonara el lujoso Royal Lodge, diversos medios británicos han informado que el destino inmediato del exduque será Wood Farm, un lugar cargado de simbolismo para la familia real británica. Sin embargo, ¿cuál es la razón detrás del cambio de residencia del ex príncipe?

Wood Farm: el antiguo refugio del príncipe Felipe y el nuevo hogar temporal de Andrés

Contrario a lo que se había informado inicialmente, Andrés Mountbatten-Windsor no estaría llegando a Royal Lodge, sino a Wood Farm, una propiedad situada dentro de la finca de Sandringham en Norfolk.

Este Rincón no es una residencia cualquiera pues fue el santuario en el que el príncipe Felipe pasó la mayor parte de su tiempo luego de que se retirara de sus deberes reales en 2017.

En este espacio, el ex duque de Edimburgo pasó sus últimos días realizando actividades como pintura, conducción de carruajes y apostando por una vida tranquila, lejos de las miradas y el escrutinio público de Londres.

Sin embargo, esta parada para Andrés no sería un simple capricho, sino una transición forzada, pues los equipos de trabajo siguen afinando detalles para habilitar el espacio que será su hogar permanente. Marsh Farm.

El ex duque de York cambiará de nuevo de residencia. Getty

¿Por qué Andrés Mountbatten-Windsor no se mudará a Marsh Farm?

La salida de Andrés de su hogar principal en Royal Lodge responde a una orden directa del rey Carlos III, quien tomó, en octubre pasado, la decisión de retirar a su polémico hermano de esta mansión ubicada en Windsor Great Park.

La razón de esta elección fue como consecuencia del vínculo que el ex príncipe tenía con el caso del criminal Jeffrey Epstein, situación que se agravó con la reciente publicación de correos electrónicos sumamente comprometedores revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Para diversos expertos en realeza, que Andrés se traslade a Norfolk es una medida de exilio necesaria que la corona decidió tomar para proteger su imagen e integridad.

De acuerdo con reportes oficiales, el rey Carlos III no solo habría retirado los títulos, sino también las comodidades que el exduque de York disfrutaba por financiamiento de la monarquía.

¿Andrés ya no vivirá en Marsh Farm?

A pesar de que la propiedad de Marsh Farm, una granja mucho más austera incluso que Wood Farm, ubicada en lo más alejado de Sandringham, está siendo habilitada para que el ex duque encuentre y establezca ahí un hogar, diversos expertos en realeza apuestan a que el futuro de

Andrés continúe en suelo británico y que es muy probable que esta solo sea una etapa previa a un posible traslado del exroyal al extranjero, replicando los pasos de otros aristócratas que han encontrado refugio en zonas lejos de su hogar. Algunos apuntan que Medio Oriente, especialmente Baréin, será uno de sus posibles destinos.

La inminente mudanza de Andrés Mountbatten-Windsor a Wood Farm representa para muchos el final de una vida privilegiada, así como el ocaso de quien fuera uno de los miembros de la realeza más relevantes. Mientras Royal Lodge se despide del exduque, Marsh Farm continúa en reformas para recibirlo en su nuevo hogar.