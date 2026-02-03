Justin Baldoni: así fue la polémica reacción del director al ver la prueba de vestuario de Blake Lively en “It Ends With Us”

El drama entre Blake y Justin Baldoni continúa sumando datos e información relevante para el caso y en esta ocasión una nueva nota de voz ha sido revelada, dejando ver un contraste completamente drástico entre la relación que actriz y director mantuvieron al inicio del proyecto y su disputa legal que sostienen en la actualidad.

En este archivo, enviado por Baldoni semanas antes del inicio del rodaje de “It Ends With Us”, se puede apreciar la reacción del director al ver a Blake ponerse bajo la piel de Lily Bloom, una respuesta que ha generado sorpresa entre los seguidores de este pleito legal.

Así fue la reacción de Baldoni al ver a Blake como Lily

El mensaje de audio fechado el 3 de abril de 2023 muestra al director profundamente entusiasmado con la visión estética e imagen que su protagonista estaría llevando en el filme. Luego de que Blake se sometiera a las pruebas de vestuario, Baldoni habría confesado en dicho mensaje haber sentido “escalofríos” al recibir las fotografías de la prueba mientras se reunía con los jefes de dicho departamento.

“Estás preciosa, va a quedar genial”, expresó él, también director, en aprobación a la imagen de la actriz personificada, agregando que esto no solo aplicaría gracias a su presencia frente a la cámara, sino también por el impacto visual que tendría el proyecto bajo su liderazgo.

Nueva nota de voz revela información importante en el pleito legal de Lively y Baldoni. @itendswithusmovie

Blake Lively siempre tuvo un lugar para sus propuestas

Por supuesto que esta situación es importante para el caso, pues la defensa del actor busca demostrar que durante la etapa inicial del proyecto había un respeto mutuo, así como una colaboración activa entre ambos, dejando ver que él mismo solicitaba consejo de la actriz para decisiones cruciales durante la producción del filme.

Y es que la influencia de Blake iba más allá de su interpretación, y este audio te muestra que Baldoni no tenía problema con dejar que ocurriera.

Durante este mismo audio se puede apreciar que el director le habría consultado para la elección del casting en la versión joven del personaje que interpretaba Blake, debatiéndose entre dos perfiles: la popularidad de Abigail Cohen o la similitud física de Isabella Ferrera.

“Me encantaría conocer tu brillante mente y escuchar tus pensamientos”, expresó el director en los audios.

La defensa de Blake Lively

A pesar de que a simple vista estos audios podrían beneficiar a Justin, la realidad es que los documentos judiciales revelados hace tan solo una semana también son relevantes para el caso. En estas pruebas se reveló otra nota de voz en la que Blake exponía la complejidad de su situación para sumarse al rodaje, confesando que se sentía abrumada por la carga de trabajo que representaba mantener proyectos simultáneos al mismo tiempo que la crianza de su recién nacido.

El momento exacto en el que esta relación laboral se rompió aún no ha sido revelado; sin embargo, la historia entre Justin Baldoni y Blake Lively continúa desarrollándose de camino a un juicio que está programado para realizarse el próximo mes de mayo.