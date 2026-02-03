Marius Borg se declara inocente durante su juicio luego de ser arrestado

Este martes 3 de febrero, Marius Brog, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha comparecido ante el Tribunal de Distrito de Oslo declarándose inocente de los cargos de abuso que hay en su contra. Este fue el primer día de un juicio que prevé extenderse hasta el mes de marzo y se está desarrollando en un contexto complicado para la familia real noruega, luego de que la princesa Mette-Marit fuera vinculada al caso Epstein el fin de semana pasado.

Marius Borg se declara inocente

El hijo mayor de la princesa heredera está enfrentando un total de 38 cargos, entre los que se encuentran cuatro por abuso sexual, filmación de material sin el consentimiento de las víctimas y dos más recién imputados el domingo pasado.

Durante el juicio en el que el joven de 29 años compareció este 3 de febrero, admitió de forma parcial los cargos por agresión señalados en 2024 en Oslo; sin embargo, negó el abuso del que fue señalado. En el juicio también se declaró culpable de haber violentado una orden de alejamiento y de las acusaciones que señalaron que transportaba sustancias prohibidas.

El arresto de último minuto de Marius

Si la situación ya era considerada delicada el pasado domingo primero de febrero, esta se complicó aún más luego de que el joven fuera arrestado nuevamente por amenazar a una persona con un arma blanca y violentar una vez más una orden de alejamiento.

El joven de 29 años fue nuevamente detenido el domingo pasado. Getty Images

Debido a esto, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit permaneció preso hasta este martes, que tuvo que comparecer a su juicio, el cual ya estaba programado. Al juicio, ni la princesa heredera, ni el príncipe Haakon, así como ningún miembro de la familia real, asistieron.

El impacto del juicio de Marius para la Corona

A pesar de que Marius no forma de manera oficial parte de la familia real noruega, pues recordemos que es fruto de una relación previa de la princesa Mette-Marit, su comportamiento sí ha influido bastante en la percepción de la monarquía.

No solamente por la gravedad de la situación, sino porque en este preciso momento la corona está atravesando una de sus mayores crisis luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara una serie de documentos, entre los que se encontraron correos electrónicos que el criminal Jeffrey Epstein mantuvo con diversas figuras de alto perfil, entre ellas la princesa Mette-Marit.

Por supuesto que esta situación, sumada al juicio que ya estaba programado para Marius, así como la imputación de nuevas acusaciones, ha puesto a la corona en el debate mediático sobre su transparencia y su figura como institución.

Aunque hace tan solo unos días el príncipe Haakon externó por primera vez la postura de la Corona en todo este caso, resaltando que, a pesar de que su hijastro era miembro y parte importante de la familia, este tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones como cualquier otro ciudadano noruego.

El juicio de Marius Borg es, sin duda alguna, una de las pruebas de fuego más grandes que la familia real ha tenido que enfrentar en épocas recientes. A pesar de que hoy ha sostenido su inocencia ante los cargos de abuso, el juicio se mantiene activo, prometiendo ser un proceso largo en un momento lleno de tensión para la Corona.