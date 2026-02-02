Grammys 2026: Miley Cyrus sorprende con look masculino que nos anticipa las tendencias

La alfombra roja de los Grammys 2026 volvió a ser un espacio donde la moda habla antes que las palabras, y esta vez Miley Cyrus fue quien dejó uno de los mensajes más claros de la noche. Sin recurrir a vestidos espectaculares ni a siluetas tradicionales, la cantante apostó por un look masculino que no solo destacó por su elegancia, sino porque adelantó varias de las tendencias que veremos con fuerza este año.

Un look masculino firmado por Celine que redefine el glamour

El diseño elegido fue de Celine, una firma que desde hace varias temporadas juega con la estética andrógina y los códigos clásicos del guardarropa masculino. Miley llevó una chaqueta de piel, estructurada y con presencia, combinada con pantalón de vestir a la cintura, un corte que estiliza mientras aporta elegancia sin esfuerzo.

El toque final lo dieron unos stilettos negros de punta, que equilibraron el conjunto y aportaron ese contraste femenino que hace que el look funcione sin perder fuerza. No es un outfit que busque suavizarse, sino uno que se siente seguro, moderno y muy alineado con el momento actual de la moda.

Grammys 2026: el regreso del tailoring con actitud

Este look nos confirma que en 2026, el tailoring regresa con más carácter y pantalones bien cortados, chaquetas estructuradas o piezas inspiradas en el armario masculino se posicionan como protagonistas, pero reinterpretadas desde una mirada femenina.

Miley Cyrus no solo llevó un outfit elegante, también mostró cómo estas prendas pueden sentirse actuales y sensuales sin necesidad de exagerar. La clave está en los cortes, los materiales, además de la actitud con la que se llevan!

Lo interesante de este estilismo es que no se queda solo en la alfombra roja, es una propuesta que fácilmente puede adaptarse al día a día con pantalones de vestir a la cintura, chaquetas protagonistas y accesorios minimalistas. Todo apunta a una moda más consciente, menos decorativa y mucho más poderosa.

Los Grammys 2026 dejaron claro que el glamour ya no se define por vestidos largos o brillos extremos. A veces, un look masculino bien ejecutado dice mucho más y Miley Cyrus lo demostró con esa seguridad que tanto nos gusta en ella.

