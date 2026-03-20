Entre lágrimas, Mette-Marit habla por primera vez del escándalo Epstein: “Fui engañada”

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha roto el silencio sobre su relación con Jeffrey Epstein en una entrevista que ya está dando la vuelta al mundo. Visiblemente afectada, la royal aseguró que fue “manipulada y engañada”, marcando un momento clave en uno de los escándalos más delicados que ha enfrentado la realeza europea en los últimos años.

Sus declaraciones llegan tras la reciente publicación de nuevos documentos del caso Epstein, los cuales han reavivado el interés público y mediático sobre sus vínculos con el financiero.

“Fui manipulada y engañada”: su versión más íntima

En una entrevista con la cadena noruega NRK, Mette-Marit habló por primera vez de forma directa sobre su relación con Epstein, con quien mantuvo contacto entre 2011 y 2014. La princesa reconoció que no investigó lo suficiente sobre su pasado y que, en ese momento, no comprendía la gravedad de sus delitos.

Entre lágrimas, admitió que su confianza fue mal depositada y que, con el tiempo, comenzó a sentirse incómoda. Incluso reveló que llegó a sentirse insegura durante una visita a una de las propiedades de Epstein, lo que la llevó a cortar el contacto posteriormente.

Además, fue contundente al asumir su responsabilidad: lamentó no haber investigado más y ofreció disculpas públicas, especialmente a las víctimas del caso.

Los documentos que cambiaron la conversación

El escándalo volvió a tomar fuerza tras la publicación de millones de documentos judiciales en Estados Unidos, conocidos como los “archivos Epstein”. En ellos, el nombre de Mette-Marit aparece en múltiples ocasiones, evidenciando una relación más cercana de lo que se había reconocido previamente.

Estos hallazgos han generado presión mediática y cuestionamientos sobre su papel, aunque hasta el momento no se le acusa de ningún delito.

Una disculpa pública y un tono de arrepentimiento

Durante la entrevista, la princesa fue clara al expresar su arrepentimiento. Reconoció haber tenido un “mal juicio” y aseguró que este episodio ha sido profundamente doloroso, tanto a nivel personal como institucional. También subrayó que las verdaderas víctimas son quienes sufrieron abusos por parte de Epstein, dejando claro que su prioridad es no desviar la atención de esos hechos.

Las declaraciones de Mette-Marit llegan en un contexto especialmente complejo, marcado por la presión mediática, problemas de salud (como la fibrosis pulmonar que padece) y la situación legal de su hijo, lo que ha intensificado el escrutinio público.

