¿Quién es Johnny Pacheco, el músico al que homenajeó Bad Bunny durante la MET Gala 2026?

En una alfombra donde muchas propuestas se resuelven desde lo evidente, Bad Bunny eligió una dirección distinta en la MET Gala 2026. Su imagen —cabello canoso, barba marcada y un traje negro liso firmado por Zara— no responde a una búsqueda de impacto inmediato, sino a una referencia específica: Johnny Pacheco, uno de los nombres más influyentes en la construcción de la música latina contemporánea.

Hablar de Johnny Pacheco es hablar de origen y raíces. Nacido en República Dominicana en 1935, fue flautista, compositor, director de orquesta y cofundador de Fania Records, el sello que articuló el fenómeno de la salsa en Nueva York y lo proyectó a escala internacional. Más que intérprete, fue un organizador de talento y un creador de escena. Su trabajo no solo definió un sonido, también consolidó una identidad cultural.

Esa dimensión es la que se filtra en la elección de Bad Bunny. No hay intento de recrear un momento específico ni de replicar un archivo visual reconocible. La referencia opera desde la síntesis. El cabello gris y la barba construyen una figura que remite a trayectoria, a una presencia que no necesita probarse. El traje negro, limpio y sin elementos decorativos, desplaza la atención hacia la figura misma.

En ese gesto también hay una lectura más amplia. A lo largo de su carrera, Bad Bunny ha insistido en colocar lo latino en el centro de espacios globales. Su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es un ejemplo claro: un escenario masivo donde integró códigos sonoros y visuales vinculados a su identidad cultural sin diluirlos. Esa misma lógica aparece aquí, pero desde un lugar que requiere contexto para entender la propuesta de Bad Bunny.

La referencia a Johnny Pacheco no se siente nostálgica. Funciona como una conexión entre momentos distintos de una misma historia: la música latina que aún hoy, sigue trazando caminos.

Bajo el código Fashion is art, la propuesta se desplaza hacia la música como forma de arte estructural. No hay bordados ni citas visuales evidentes. La construcción está en la idea del artista como figura que, con el tiempo, se convierte en referencia.

5 canciones icónicas de Johnny Pacheco

“Quítate tú pa’ ponerme yo”

“Mi gente” (con Héctor Lavoe)

(con Héctor Lavoe) “Acuyuye”

“La esencia del guaguancó”

“Quimbara” (con Celia Cruz)

Estas canciones no solo marcaron una época; ayudaron a definir un sonido que sigue siendo referencia dentro de la música latina.