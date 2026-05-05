Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

¿Quién es Johnny Pacheco, el músico al que homenajeó Bad Bunny durante la MET Gala 2026?

La referencia de Bad Bunny en la MET Gala 2026 apunta a Johnny Pacheco, figura central de la salsa cuyo legado ayuda a entender el concepto detrás de su look

Mayo 04, 2026 • 
Redacción Vanidades
Quien es Johnny Pacheco.png

¿Quién es Johnny Pacheco, el músico al que homenajeó Bad Bunny durante la MET Gala 2026?

Getty images

En una alfombra donde muchas propuestas se resuelven desde lo evidente, Bad Bunny eligió una dirección distinta en la MET Gala 2026. Su imagen —cabello canoso, barba marcada y un traje negro liso firmado por Zara— no responde a una búsqueda de impacto inmediato, sino a una referencia específica: Johnny Pacheco, uno de los nombres más influyentes en la construcción de la música latina contemporánea.

Hablar de Johnny Pacheco es hablar de origen y raíces. Nacido en República Dominicana en 1935, fue flautista, compositor, director de orquesta y cofundador de Fania Records, el sello que articuló el fenómeno de la salsa en Nueva York y lo proyectó a escala internacional. Más que intérprete, fue un organizador de talento y un creador de escena. Su trabajo no solo definió un sonido, también consolidó una identidad cultural.

También te interesa...
looks-iconicos-met-gala-2.jpg
MET Gala: los looks más icónicos a lo largo de la historia
Mayo 01, 2023
 · 
reginaba
Gigi Hadid Met gala.jpeg
Moda
¿Quién creó la Gala del MET y cuál fue su legado en la moda?
Noviembre 09, 2023
 · 
Beatriz Velasco

Esa dimensión es la que se filtra en la elección de Bad Bunny. No hay intento de recrear un momento específico ni de replicar un archivo visual reconocible. La referencia opera desde la síntesis. El cabello gris y la barba construyen una figura que remite a trayectoria, a una presencia que no necesita probarse. El traje negro, limpio y sin elementos decorativos, desplaza la atención hacia la figura misma.

En ese gesto también hay una lectura más amplia. A lo largo de su carrera, Bad Bunny ha insistido en colocar lo latino en el centro de espacios globales. Su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es un ejemplo claro: un escenario masivo donde integró códigos sonoros y visuales vinculados a su identidad cultural sin diluirlos. Esa misma lógica aparece aquí, pero desde un lugar que requiere contexto para entender la propuesta de Bad Bunny.

La referencia a Johnny Pacheco no se siente nostálgica. Funciona como una conexión entre momentos distintos de una misma historia: la música latina que aún hoy, sigue trazando caminos.
Bajo el código Fashion is art, la propuesta se desplaza hacia la música como forma de arte estructural. No hay bordados ni citas visuales evidentes. La construcción está en la idea del artista como figura que, con el tiempo, se convierte en referencia.

5 canciones icónicas de Johnny Pacheco

  • “Quítate tú pa’ ponerme yo”
  • “Mi gente” (con Héctor Lavoe)
  • “Acuyuye”
  • “La esencia del guaguancó”
  • “Quimbara” (con Celia Cruz)

Estas canciones no solo marcaron una época; ayudaron a definir un sonido que sigue siendo referencia dentro de la música latina.

Entérate Lo último
Redacción Vanidades
Relacionado
margot robbie met gala 2026.jpg
Moda
Margot Robbie conquista la Met Gala 2026 con un vestido Chanel digno de alta costura
Mayo 04, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Eileen Gu vestido met gala.jpg
Moda
El vestido que se desintegra en la Met Gala 2026: así es el impactante “Airo Dress” de Eileen Gu
Mayo 04, 2026
 · 
Gabriela Santillán
WhatsApp Image 2026-05-04 at 6.10.32 PM.jpeg
Moda
Anne Hathaway lleva a la MET Gala 2026 un vestido que es literalmente un poema
Mayo 04, 2026
 · 
Redacción Vanidades
WhatsApp Image 2026-05-04 at 4.23.31 PM.jpeg
Moda
Nicole Kidman y Sunday Rose protagonizan el debut más especial de la MET Gala 2026
Mayo 04, 2026
 · 
Redacción Vanidades