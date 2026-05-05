El vestido que se desintegra en la Met Gala 2026: así es el impactante “Airo Dress” de Eileen Gu

Si algo quedó claro en la Met Gala 2026 es que la moda ya no tiene límites. Entre todos los looks de la noche, el de Eileen Gu fue uno de los más comentados —y no es para menos—, ya que su vestido parecía deshacerse mientras avanzaba por la alfombra.

Se trata del llamado “Airo Dress”, una creación desarrollada junto al colectivo artístico A.A. Murakami, que llevó la temática de la gala a otro nivel. Inspirado en la idea de que el cuerpo humano está compuesto casi en su totalidad por espacio vacío, el diseño apostó por una estética ligera, casi intangible.

Un efecto que hipnotizó a todos

A simple vista, el vestido ya resultaba llamativo por su acabado iridiscente. Pero lo realmente sorprendente ocurrió en movimiento: pequeñas burbujas comenzaron a desprenderse de la prenda y a flotar alrededor de la modelo, creando un efecto etéreo que captó todas las miradas.

La escena parecía sacada de una instalación de arte contemporáneo más que de una alfombra roja. Cada burbuja que se elevaba reforzaba la idea de ligereza y transformación, como si el vestido estuviera desapareciendo poco a poco.

Alta costura con tecnología invisible

Detrás de este efecto hay un trabajo técnico impresionante. El diseño integra microprocesadores ocultos que controlan la liberación de gas para generar las burbujas, todo de forma perfectamente sincronizada y sin intervención externa.

Además, la pieza está formada por alrededor de 15 mil pequeñas esferas de vidrio iridiscente, colocadas una a una mediante un proceso minucioso. El resultado es una prenda que combina lo artesanal con lo tecnológico de una forma poco habitual en la moda.

El look del que todos están hablando

En una noche donde abundan los vestidos espectaculares, Eileen Gu logró algo distinto: crear un momento. Su aparición no solo fue fotografiada, también se volvió viral en cuestión de minutos.

El “Airo Dress” no solo encajó con la temática, sino que la llevó a otro nivel, convirtiéndose en uno de esos looks que marcan una edición completa de la Met Gala. Porque sí, hay vestidos que se recuerdan… y luego están los que simplemente no se pueden olvidar.

