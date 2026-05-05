Margot Robbie conquista la Met Gala 2026 con un vestido Chanel digno de alta costura

Entre tantos looks dramáticos y apuestas imposibles, Margot Robbie hizo justo lo contrario… y por eso destacó. La actriz regresó a la Met Gala 2026 después de una pausa y lo hizo fiel a su estilo: elegante, pulida y sin necesidad de exagerar.

Para la noche más importante de la moda eligió un vestido de Chanel en tono dorado, strapless, con una caída impecable que se movía con ligereza a cada paso. La pieza se acompañaba de una cola con detalles florales que le daban un giro romántico sin romper con la sobriedad del diseño.

Este look confirma que Margot Robbie entiende perfectamente su estilo: piezas atemporales, bien ejecutadas y con un enfoque claro en la elegancia. Getty Images

Menos ruido, más impacto

Mientras otras celebridades apostaron por lo teatral, Margot se inclinó por un look mucho más limpio. Y ahí está el acierto. Porque en una alfombra donde todo compite por llamar la atención, un vestido bien hecho puede decirlo todo sin necesidad de excesos.

De cerca, el diseño revelaba su verdadero valor: bordados minuciosos, textura y un trabajo artesanal que no se percibe de inmediato, pero que marca la diferencia.

Su historia con Chanel sigue intacta

No sorprende que haya elegido a la maison francesa. Margot Robbie lleva años vinculada a Chanel y cada aparición juntas refuerza esa relación. En la Met Gala, esa conexión se ha vuelto casi una constante, y este 2026 no fue la excepción.

Su beauty look, pulido y sin complicaciones, dejó que el vestido fuera el verdadero protagonista de la noche. Getty Images

El poder de lo clásico

Su beauty look acompañó perfectamente: maquillaje suave, piel luminosa y un peinado pulido que dejaba todo el protagonismo al vestido. Sin distracciones, sin excesos. Al final, su aparición fue un recordatorio de algo muy simple: no siempre gana el look más llamativo, sino el que mejor está pensado.

