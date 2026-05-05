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Moda

Anne Hathaway lleva a la MET Gala 2026 un vestido que es literalmente un poema

Un diseño de Michael Kors pintado a mano por Peter McGough traduce en imágenes una referencia literaria clásica, con una composición que se despliega a lo largo del vestido

Mayo 04, 2026 • 
Redacción Vanidades
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En la MET Gala 2026 la relación entre moda y arte no se planteó como concepto abstracto, sino como traducción directa y el vestido de Anne Hathaway parte de un texto literario específico que lo convirtió en imagen, sin recurrir a citas evidentes ni a recursos narrativos obvios. La pieza, desarrollada por Michael Kors y pintada a mano por el artista Peter McGough, trabaja desde la idea de trasladar una reflexión clásica al lenguaje visual.

La construcción del vestido comienza con una base de mikado de seda en negro, estructurada en un corset strapless y una falda amplia. Esa arquitectura, limpia y reconocible, funciona como soporte para la intervención pictórica. Sobre ella, el blanco se despliega en forma de ilustraciones que remiten a escenas clásicas: figuras humanas, aves y elementos orgánicos que se distribuyen a lo largo de la superficie con lógica compositiva.

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No se trata de un estampado repetido. Cada imagen tiene ubicación y escala propias, lo que permite que el vestido se lea como una pieza continua. En la parte frontal, los trazos enmarcan el torso y descienden hacia la falda, guiando la mirada sin saturarla. En la zona inferior, la presencia de figuras más amplias introduce peso visual y ancla la composición.

El desarrollo más evidente aparece en la parte posterior. La cola amplía la escena y permite que la pintura se despliegue con mayor libertad. El vestido cambia según el ángulo, lo que refuerza su lectura como objeto dinámico.

La referencia al poema de John Keats se traduce en una tensión constante entre lo que se muestra y lo que se sugiere. La elección del blanco y negro elimina cualquier distracción cromática y concentra la atención en el trazo. Es una decisión que acerca la pieza a la tradición gráfica, donde la línea define la forma y el significado.

El estilismo acompaña esa dirección sin interferir. El peinado recogido de Anne Hathaway despeja el escote y mantiene el foco en la estructura del vestido. El collar de Bvlgari con puntas definidas, introduce un contraste contemporáneo que evita que el conjunto se perciba como una recreación histórica.

Bajo el código de la noche, la propuesta funciona desde la precisión. No hay acumulación de referencias ni exceso de elementos. Todo responde a una propuesta fascinante de Anne Hathaway y Michael Kors convertir un texto en imagen y sostener esa traducción a través de la forma.

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Redacción Vanidades
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