Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Victoria Beckham lleva la manicura rosa que toda mujer de 50 + necesita para rejuvenecer las manos

Elegante, discreta y con ese toque sofisticado que nunca falla, así son las uñas rosas que Victoria Beckham ha convertido en su sello.

Mayo 05, 2026 • 
Karen Luna
¿Qué es el ombré hair, el tine de pelo que Victoria Beckham usa para una melena luminosa y un rostro joven.png

Victoria Beckham lleva la manicura rosa que toda mujer de 50 + necesita para rejuvenecer las manos

Getty Images

Si hay alguien que domina el arte del “menos es más”, es Victoria Beckham. Esta vez lo confirma con una elección beauty que no falla: la manicura rosa suave, ese tono elegante, luminoso y estratégico que se ha convertido en el favorito para quienes buscan un efecto rejuvenecedor inmediato.

También puedes leer:
uñas nude
Belleza
7 elegantes colores de uñas que seguirán en tendencia en 2025
Diciembre 13, 2024
 · 
Leslie Santana
Hermosa chica con vestido de moda disfrutando de las horas azules a través del atardecer cerca del mar con una lámpara LED en forma de luna llena.jpg
Horóscopos
Luna Fría: La última Luna Llena del 2024 será el 15 de diciembre y así puedes aprovechar su energía
Diciembre 14, 2024
 · 
Beatriz Velasco

El rosa que ilumina (y rejuvenece) al instante

Lejos de los tonos intensos o los diseños recargados, Victoria Beckham apuesta por un rosa pálido, casi translúcido, con acabado brillante. Este estilo (también conocido como “milky pink” o rosa lechoso) aporta luz a las manos y suaviza visualmente la piel, creando un efecto más joven.

La clave está en que no es un rosa cualquiera, es un tono delicado, inspirado en acabados naturales, que deja ver ligeramente la uña y se combina con un brillo tipo gloss o porcelana.

Por qué es perfecto a partir de los 50

Este tipo de manicura no es tendencia por casualidad, expertos coinciden en que los tonos rosados suaves:

  • Reflejan mejor la luz, lo que ayuda a disimular manchas o textura
  • Generan un efecto visual más uniforme
  • Y aportan ese acabado pulido que estiliza sin esfuerzo

Además, cuando se combina con una forma natural (corta o ligeramente cuadrada), logra que los dedos se vean más largos y estilizados.

El secreto: acabado “efecto porcelana”

Uno de los trucos favoritos de Victoria Beckham es apostar por un acabado tipo porcelana: brillante, limpio y sin excesos. Este efecto se consigue con un esmalte rosa muy suave y un top coat que deje la superficie luminosa, casi como si las uñas estuvieran esmaltadas con luz.

Minimalismo que sí hace la diferencia

En una época donde las tendencias apuestan por lo natural, esta manicura encaja perfecto. De hecho, el estilo “princesa” (uñas cortas, en tonos rosa pálido o nude) se ha consolidado como uno de los más elegantes y versátiles del momento. Tiene sentido porque combina con todo, se ve pulido en cualquier ocasión y no pasa de moda.

También puedes leer:
Uñas impecables por más tiempo
Belleza
Este es el outfit que mejor combina con diseños de uñas rojas
Agosto 14, 2023
 · 
Shareni Pastrana
uñas nude.jpg
Belleza
3 razones para llevar modelos de uñas nude, las favoritas de JLo
Agosto 21, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Más allá del color, lo que Victoria Beckham deja claro es que no necesitas diseños complicados para verte sofisticada, a veces, un tono bien elegido lo cambia todo. Porque sí, a los 50 (o más), la clave no está en cubrir… sino en iluminar y esta manicura rosa es un toque de luz que rejuvenece sin esfuerzo.

victoria beckham Uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
príncipe william y harry
Realeza
Príncipe William y Príncipe Harry: la gran diferencia en cómo crían a sus hijos
Mayo 05, 2026
 · 
Karen Luna
4 formas creativas y elegantes de lucir tus uñas cafés este otoño para un manicure sofisticado.png
Belleza
Uñas tiramisú: 7 maneras de llevar este manicure chocolate con clase y elegancia
Mayo 05, 2026
 · 
Karen Luna
Anillo de compromiso de Kate Middleton
Realeza
Los 6 anillos de compromiso reales más exclusivos y caros de todos los tiempos
Mayo 05, 2026
 · 
Karen Luna
margot robbie met gala 2026.jpg
Moda
Margot Robbie conquista la Met Gala 2026 con un vestido Chanel digno de alta costura
Mayo 04, 2026
 · 
Gabriela Santillán