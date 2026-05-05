Uñas tiramisú: 7 maneras de llevar este manicure chocolate con clase y elegancia

Si amas los tonos neutros pero con personalidad, las uñas tiramisú son para ti. Esta tendencia parte de las llamadas “chocolate nails”, una manicura en tonos café que ha ganado popularidad por su efecto sofisticado. ¿La diferencia? El acabado tiramisú juega con contrastes suaves, como si llevaras capas de café, crema y cacao en tus uñas.
1. Degradado café (efecto mousse)
Una de las versiones más virales es el ombré en tonos marrones. Va desde un beige cremoso hasta un chocolate intenso, imitando las capas del tiramisú.
2. French tiramisú
El clásico francés se reinventa con puntas en tonos chocolate o espresso. Puedes combinar base nude con puntas café para un acabado minimalista pero moderno.
3. Glazed tiramisú
Inspiradas en el efecto “donut glaseado”, estas uñas combinan un tono café con acabado brillante o perlado. El resultado es sofisticado y muy “quiet luxury”.
4. Chocolate con detalles dorados
El café profundo se eleva con pequeños acentos dorados: líneas finas, foil o detalles metálicos. Este contraste aporta un toque de lujo inmediato.
5. Mix & match (capas de postre)
Aquí es donde entra el concepto más literal del tiramisú: cada uña puede llevar un diseño distinto dentro de la misma paleta (beige, caramelo, mocha).
6. Café mate minimalista
Si eres más discreta, opta por un tono chocolate en acabado mate. Es una de las formas más chic de llevar esta tendencia sin complicarte.
7. Chocolate cherry (con toque rojizo)
Una variación más intensa incluye subtonos rojizos o vino dentro del café, creando un efecto más profundo y sensual.
¿Por qué las uñas tiramisú son tendencia?
El auge de estas uñas tiene sentido, pues los tonos chocolate son versátiles, favorecedores y fáciles de adaptar a cualquier estilo. Funcionan como un neutro elevado que combina con todo, desde looks casuales hasta outfits más formales.