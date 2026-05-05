Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Uñas tiramisú: 7 maneras de llevar este manicure chocolate con clase y elegancia

Elegantes, modernas y con un toque dulce, son la manicura perfecta para quienes quieren algo sofisticado… sin caer en lo típico.

Mayo 05, 2026 • 
Karen Luna
4 formas creativas y elegantes de lucir tus uñas cafés este otoño para un manicure sofisticado.png

Uñas tiramisú: 7 maneras de llevar este manicure chocolate con clase y elegancia

Instagram @chelseaelizabethxo

Si amas los tonos neutros pero con personalidad, las uñas tiramisú son para ti. Esta tendencia parte de las llamadas “chocolate nails”, una manicura en tonos café que ha ganado popularidad por su efecto sofisticado. ¿La diferencia? El acabado tiramisú juega con contrastes suaves, como si llevaras capas de café, crema y cacao en tus uñas.

Sigue leyendo
uñas french
Belleza
El truco definitivo para hacerte las uñas french en casa y queden perfectas
Junio 20, 2024
 · 
Leslie Santana
uñas nude
Belleza
5 diseños de uñas básicos que combinan con todo
Junio 16, 2024
 · 
Alondra Alvarez

1. Degradado café (efecto mousse)

Una de las versiones más virales es el ombré en tonos marrones. Va desde un beige cremoso hasta un chocolate intenso, imitando las capas del tiramisú.

2. French tiramisú

El clásico francés se reinventa con puntas en tonos chocolate o espresso. Puedes combinar base nude con puntas café para un acabado minimalista pero moderno.

3. Glazed tiramisú

Inspiradas en el efecto “donut glaseado”, estas uñas combinan un tono café con acabado brillante o perlado. El resultado es sofisticado y muy “quiet luxury”.

4. Chocolate con detalles dorados

El café profundo se eleva con pequeños acentos dorados: líneas finas, foil o detalles metálicos. Este contraste aporta un toque de lujo inmediato.

5. Mix & match (capas de postre)

Aquí es donde entra el concepto más literal del tiramisú: cada uña puede llevar un diseño distinto dentro de la misma paleta (beige, caramelo, mocha).

6. Café mate minimalista

Si eres más discreta, opta por un tono chocolate en acabado mate. Es una de las formas más chic de llevar esta tendencia sin complicarte.

7. Chocolate cherry (con toque rojizo)

Una variación más intensa incluye subtonos rojizos o vino dentro del café, creando un efecto más profundo y sensual.

También puedes leer:
Efecto blooming en las uñas
Belleza
8 ideas de manicure floral: lleva la primavera en tus uñas
Mayo 15, 2025
 · 
Alondra Alvarez
3-cortes-nunca-sabes-peinarte-2.jpg
Belleza
¡Adiós a las coletas! Los 5 cortes de pelo más elegantes para brillar en la oficina
Mayo 19, 2025
 · 
Alondra Alvarez

¿Por qué las uñas tiramisú son tendencia?

El auge de estas uñas tiene sentido, pues los tonos chocolate son versátiles, favorecedores y fáciles de adaptar a cualquier estilo. Funcionan como un neutro elevado que combina con todo, desde looks casuales hasta outfits más formales.

Uñas manicure
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Anillo de compromiso de Kate Middleton
Realeza
Los 6 anillos de compromiso reales más exclusivos y caros de todos los tiempos
Mayo 05, 2026
 · 
Karen Luna
margot robbie met gala 2026.jpg
Moda
Margot Robbie conquista la Met Gala 2026 con un vestido Chanel digno de alta costura
Mayo 04, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Eileen Gu vestido met gala.jpg
Moda
El vestido que se desintegra en la Met Gala 2026: así es el impactante “Airo Dress” de Eileen Gu
Mayo 04, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Quien es Johnny Pacheco.png
Entretenimiento
¿Quién es Johnny Pacheco, el músico al que homenajeó Bad Bunny durante la MET Gala 2026?
Mayo 04, 2026
 · 
Redacción Vanidades