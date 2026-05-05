Los 6 anillos de compromiso reales más exclusivos y caros de todos los tiempos
Cuando se trata de la realeza, el amor también viene acompañado de joyas impresionantes y sí, algunos anillos de compromiso no solo destacan por su diseño, sino por su precio millonario.
Si hay algo que define el lujo en la realeza, son los anillos de compromiso, no solo simbolizan amor, también cuentan historias de poder, legado y estilo. Sí, algunos de ellos alcanzan cifras que parecen irreales. Desde diamantes gigantes hasta diseños cargados de historia, estos son los anillos de compromiso reales más exclusivos y caros de todos los tiempos.
Joyas que van más allá del romance
En la realeza, un anillo no es solo un accesorio, muchas piezas incluyen piedras raras, herencias familiares y diseños únicos, lo que eleva su valor tanto económico como simbólico. Además, expertos en joyería coinciden en que el precio depende no solo del tamaño del diamante, sino de su calidad o significado histórico.
Los 6 anillos más caros y exclusivos de la realeza
1. Reina Jetsun Pema
Considerado el más caro dentro de la realeza, su anillo está valorado en aproximadamente 1.5 millones de dólares, destacando por su tamaño y elegancia minimalista.
2. Reina Margrethe II de Dinamarca
Su icónico diseño con dos diamantes (estilo toi et moi) alcanza alrededor de 1.3 millones de dólares, combinando originalidad y tradición.
3. Princesa Rajwa de Jordania
Uno de los más recientes y lujosos, con un valor cercano a 1.3 millones de dólares, gracias a su impresionante diamante central.
4. Kate Middleton
El famoso anillo de zafiro que perteneció a la princesa Diana es uno de los más reconocibles del mundo y está valorado en más de 500 mil dólares, además de su enorme valor sentimental.
5. Meghan Markle
Su anillo de tres piedras, diseñado por el príncipe Harry, combina diamantes con un significado emocional profundo y se estima entre 300 mil y 350 mil dólares.
6. Reina Isabel II
Aunque originalmente fue más sencillo, su anillo ha aumentado su valor con el tiempo y hoy se estima en alrededor de 250 mil dólares, gracias a su historia y procedencia.
Lo interesante de estas joyas es que no solo destacan por su precio. Cada anillo refleja una historia: desde herencias familiares hasta decisiones personales que rompen tradiciones. Por ejemplo, algunos incluyen piedras recicladas de otras joyas reales o representan símbolos nacionales, lo que los convierte en piezas únicas e irrepetibles.