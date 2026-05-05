Los 6 anillos de compromiso reales más exclusivos y caros de todos los tiempos

Si hay algo que define el lujo en la realeza, son los anillos de compromiso, no solo simbolizan amor, también cuentan historias de poder, legado y estilo. Sí, algunos de ellos alcanzan cifras que parecen irreales. Desde diamantes gigantes hasta diseños cargados de historia, estos son los anillos de compromiso reales más exclusivos y caros de todos los tiempos.

Joyas que van más allá del romance

En la realeza, un anillo no es solo un accesorio, muchas piezas incluyen piedras raras, herencias familiares y diseños únicos, lo que eleva su valor tanto económico como simbólico. Además, expertos en joyería coinciden en que el precio depende no solo del tamaño del diamante, sino de su calidad o significado histórico.

Los 6 anillos más caros y exclusivos de la realeza

1. Reina Jetsun Pema

Considerado el más caro dentro de la realeza, su anillo está valorado en aproximadamente 1.5 millones de dólares, destacando por su tamaño y elegancia minimalista.

Reina Jetsun Pema anillo de compromiso. Getty Images

2. Reina Margrethe II de Dinamarca

Su icónico diseño con dos diamantes (estilo toi et moi) alcanza alrededor de 1.3 millones de dólares, combinando originalidad y tradición.

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3. Princesa Rajwa de Jordania

Uno de los más recientes y lujosos, con un valor cercano a 1.3 millones de dólares, gracias a su impresionante diamante central.

4. Kate Middleton

El famoso anillo de zafiro que perteneció a la princesa Diana es uno de los más reconocibles del mundo y está valorado en más de 500 mil dólares, además de su enorme valor sentimental.

Los anillos de compromiso reales son piezas históricas que han dejado marca en el tiempo sobre el amor y el poder. Getty Images

5. Meghan Markle

Su anillo de tres piedras, diseñado por el príncipe Harry, combina diamantes con un significado emocional profundo y se estima entre 300 mil y 350 mil dólares.

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6. Reina Isabel II

Aunque originalmente fue más sencillo, su anillo ha aumentado su valor con el tiempo y hoy se estima en alrededor de 250 mil dólares, gracias a su historia y procedencia.

Anillo de compromiso reina Isabel II. Getty Images

Lo interesante de estas joyas es que no solo destacan por su precio. Cada anillo refleja una historia: desde herencias familiares hasta decisiones personales que rompen tradiciones. Por ejemplo, algunos incluyen piedras recicladas de otras joyas reales o representan símbolos nacionales, lo que los convierte en piezas únicas e irrepetibles.

