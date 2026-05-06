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Belleza

Nicole Kidman lleva el corte de pelo con flequillo que rejuvenece y enmarca la mirada

No todos los flequillos funcionan igual y Nicole Kidman acaba de encontrar el punto perfecto.

Mayo 05, 2026 • 
Karen Luna
Nicole Kidman

Nicole Kidman lleva el corte de pelo con flequillo que rejuvenece y enmarca la mirada

Getty Images

Hay cambios de look que se notan muchísimo… y otros que hacen algo más interesante: te hacen ver mejor sin que sea tan obvio por qué. Justo eso pasa con el corte con flequillo que ha estado llevando Nicole Kidman. No es radical, pero sí tiene ese efecto inmediato de suavizar el rostro y darle luz a la mirada.

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El flequillo que sí favorece (y no se ve pesado)

Lo interesante del estilo que vemos en tendencia (y que celebridades como Nicole están adoptando) es que se aleja de los flequillos rectos y rígidos. Ahora se llevan más suaves, ligeramente desfilados y con caída natural. Este tipo de flequillo tiene un efectode enmarca el rostro sin endurecerlo, suaviza facciones y dirige la atención hacia los ojos, haciendo que la mirada se vea más abierta y luminosa.

Por qué rejuvenece tanto

Hay una razón por la que el flequillo sigue regresando cada cierto tiempo, sencillamente funciona. Los expertos coinciden en que los flequillos ligeros ayudan a suavizar los rasgos y aportan una sensación más fresca al rostro. Incluso pueden hacer que la expresión se vea más relajada y joven sin necesidad de cambios drásticos.

En especial, los estilos inspirados en los años 70 (con capas, movimiento y un aire despreocupado) están marcando tendencia este 2026.

El detalle que hace la diferencia

Si algo define este corte es la naturalidad, nada de líneas perfectas ni acabados demasiado pulidos. El flequillo se integra con el resto del cabello, creando un look más fluido y fácil de llevar. De hecho, muchas tendencias actuales apuntan hacia los cortes versátiles, cómodos y que se adapten a tu estilo de vida, no al revés.

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Si estás pensando en probarlo, hay un tip clave que empieza con un flequillo más largo o tipo cortina, es más fácil de manejar y puedes ajustarlo poco a poco según te sientas cómoda.

Nicole Kidman
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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Redacción Vanidades