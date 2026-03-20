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“DOC”: el drama médico que emociona a Latinoamérica y marca el regreso más poderoso de Gabriela de la Garza

Marzo 20, 2026
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Hay historias que no solo se ven, se sienten. “DOC”, la serie que ha conquistado a millones, se ha convertido en un fenómeno regional al posicionarse en el top 10 en toda Latinoamérica, incluido Brasil, gracias a una narrativa que combina emoción, resiliencia y humanidad.

Protagonizada por Juan Pablo Medina y con la destacada participación de Gabriela de la Garza, la historia nos adentra en el universo de un hospital donde las decisiones médicas se entrelazan con las emociones más profundas. Gabriela interpreta a Ximena Franco, una mujer fuerte, empática y profundamente inteligente que no solo lidera dentro del hospital, sino que también enfrenta su pasado al reencontrarse con el hombre que alguna vez fue su esposo.

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El punto de partida es tan dramático como humano: un accidente borra doce años de la vida de Ferrara, obligándolo a reconstruirse desde cero. En ese proceso, “DOC” revela que las heridas emocionales pueden ser tan complejas como cualquier diagnóstico clínico.

La serie, dirigida por Francisco Franco, Andrés López Pacha y Harold Ariza, destaca por su capacidad de explorar temas universales como la memoria, la redención y las segundas oportunidades, conectando especialmente con una audiencia que busca historias auténticas y emocionalmente poderosas.

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Con 20 episodios ya disponibles, “DOC” se posiciona como una de las apuestas más relevantes del streaming actual, y todo indica que su impacto seguirá creciendo: el próximo 27 de marzo se estrena su segunda parte en Netflix, prometiendo más intensidad, revelaciones y momentos que dejarán huella.

Porque al final, esta no es solo una serie sobre médicos… es una historia sobre lo que significa volver a empezar.

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