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Princesa Lilibet sorprende al copiar la pulsera de $130 mil pesos de Meghan Markle: FOTO

Porque sí, Lilibet aún es muy pequeña… pero ya dejó claro que lleva el ADN fashionista de Meghan en cada detalle.

Marzo 19, 2026 • 
Karen Luna
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Princesa Lilibet sorprende al copiar la pulsera de $130 mil pesos de Meghan Markle: FOTO

Instagram/ @Meghan

Si algo nos queda claro es que el estilo también se hereda… y la pequeña Lilibet Diana Mountbatten-Windsor lo está demostrando desde ya. En una reciente imagen compartida por Meghan Markle, madre e hija protagonizan un momento tan tierno como fashionista, donde una elegante pulsera de oro llamó la atención.

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No es cualquier accesorio, se trata de una pieza de lujo valorada en aproximadamente 6 mil libras (alrededor de $130 mil pesos mexicanos), lo que la convierte en uno de esos objetos que mezclan estilo, historia y significado personal.

El detalle que convirtió a Lilibet en una “mini Meghan”

En la fotografía, Lilibet aparece con un look relajado, muy acorde a su edad, pero con un toque inesperado: una pulsera dorada muy similar (o incluso igual) a la que suele llevar su mamá. Este gesto, aunque pequeño, nos ha enamorado porque refleja su gusto por repetir el estilo de Meghan.

La duquesa es conocida por elegir joyas que cuentan historias, suele usar accesorios que representan momentos importantes o vínculos familiares, como pulseras, relojes o collares personalizados.

Las joyas de Meghan Markle: más que lujo, significado

Meghan no usa sus accesorios solo por estética, en distintas ocasiones ha sido vista con piezas simbólicas o heredadas, muchas de ellas relacionadas con su familia o con la princesa Diana. Sus elecciones de estilo se sientan cercanas y auténticas, algo que ahora parece comenzar a reflejarse también en Lilibet.

No es raro que, desde pequeña, esté rodeada de piezas con historia, ya que incluso se ha hablado de la impresionante colección de joyas que podría heredar en el futuro.

Un momento madre e hija que derrite redes

Ver a Lilibet replicando el estilo de Meghan no solo habla de moda, sino de ese vínculo especial entre madre e hija que muchas reconocemos: querer parecerse, jugar a “ser como mamá” y compartir pequeños detalles. ¡Nos encanta conocer un poco más el estilo de la pequeña princesa!

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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