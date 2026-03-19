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Realeza

Kate Middleton repite su tiara favorita en banquete en Nigeria: la ha usado 14 veces en 10 años

La realeza también tiene sus piezas de confianza, y la princesa de Gales acaba de confirmarlo.

Marzo 19, 2026 • 
Karen Luna
Kate Middleton

Kate Middleton repite su tiara favorita en banquete en Nigeria: la ha usado 14 veces en 10 años

Getty Images

Si hay algo que Kate Middleton sabe hacer perfecto, es convertir la elegancia en una firma personal y esta vez lo volvió a confirmar al repetir una de sus joyas más icónicas en el banquete de Estado en honor al presidente de Nigeria. Pero más allá del look, hay una historia (y una razón muy interesante) detrás de esta elección que no pasa desapercibida.

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La tiara favorita de Kate Middleton que nunca falla

Para esta ocasión, Kate apostó nuevamente por la famosa tiara Lover’s Knot, una pieza histórica creada en 1914 para la reina Mary y que también fue una de las favoritas de la princesa Diana. Lo más impactante es que no es la primera vez que la usa… ni la segunda. De hecho, esta sería aproximadamente la vez número 14 en la que Kate la lleva en 10 años, consolidándola como su accesorio estrella dentro de la realeza.

La razón por la que Kate repite esta joya icónica

Según expertos en estilismo, hay una explicación bastante práctica (y fascinante), pues la estructura de la tiara, con su forma ligeramente curva y sus perlas colgantes, se adapta perfectamente a los peinados característicos de Kate, como ondas suaves o recogidos bajos.

Además, es una de las piezas más fáciles de asegurar en el pelo, por lo que en eventos de alto perfil, donde cada movimiento cuenta, esto es clave: la tiara se puede fijar con soportes internos y horquillas sin perder estabilidad ni comodidad.

Un look con mensaje en el banquete de Nigeria

Durante el evento, celebrado en el Castillo de Windsor, Kate combinó la tiara con un vestido verde esmeralda, un guiño claro a los colores de la bandera de Nigeria. Este tipo de elecciones no son coincidencia, pues la princesa de Gales suele utilizar la moda como una forma de diplomacia visual, cuidando cada detalle para transmitir respeto y conexión cultural.

La Lover’s Knot no solo es una pieza hermosa, también es un símbolo de continuidad dentro de la familia real. Desde la reina Mary hasta la princesa Diana y ahora Kate, esta tiara ha pasado de generación en generación, acumulando historia en cada aparición.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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