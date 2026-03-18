Kate Middleton luce los pendientes Collingwood de Diana, valorados en más de 20,000 dólares, en bienvenida al presidente de Nigeria

Hay looks que son elegantes… y luego están esos que cuentan una historia. Así fue la reciente aparición de Kate Middleton, quien volvió a demostrar que la moda también puede ser un gesto emocional, al lucir una de las joyas más icónicas de la princesa Diana durante la bienvenida oficial al presidente de Nigeria.

La princesa de Gales impactó con su look

Esta mañana, los príncipes de Gales recibieron al presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, y a la primera dama en Windsor, como parte de una visita de Estado cargada de simbolismo diplomático. Para la ocasión, Kate eligió un estilismo sobrio pero cuidadosamente pensado, incluyendo un diseño de la firma de origen británico-nigeriano Tolu Coker, en un claro guiño cultural al país visitante.

Los pendientes Collingwood: una joya con historia

La princesa completó su look con los pendientes colgantes de diamantes y perlas Collingwood, una pieza profundamente ligada a Diana de Gales. Estas joyas fueron un regalo previo a su boda en 1981 y se convirtieron en uno de sus accesorios más representativos.

Hoy, su valor se estima en más de 20,000 dólares, aunque su verdadero significado va mucho más allá del precio. Cada vez que Kate los usa, no solo eleva su estilismo, también rinde homenaje a la memoria de Diana, manteniendo viva su esencia dentro de la familia real.

Lady Di David Levenson/Getty Images

No es la primera vez que Kate recurre a joyas de la princesa Diana, de hecho, se ha convertido en una de sus formas más sutiles (pero poderosas) de conectar pasado con el presente.

La aparición de Kate Middleton con los pendientes Collingwood de Diana no solo fue un acierto de estilo, también fue un recordatorio de cómo la moda puede transmitir emociones, historia y legado.

