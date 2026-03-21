Salud Cardiometabólica: ¿Cuáles son los principales desafíos en la salud de las mujeres?

La salud de las mujeres está directamente influenciada por los cambios fisiológicos naturales que experimentan en las diversas etapas de su vida, los cuales inciden en el funcionamiento del organismo, las hormonas y el metabolismo, lo cual, eventualmente, conduce a padecimientos crónicos o Enfermedades Cardiometabólicas (ECM), mismas que se caracterizan por ser degenerativas y no transmisibles.

Con el fin de crear un espacio de diálogo multidisciplinario, Merck México ha posicionado el Foro de Salud Cardiometabólica para Mujeres, el lugar perfecto donde especialistas abordan los principales factores de riesgo y la importancia de la prevención en cada etapa de la vida.

En Vanidades estuvimos presentes en la tercera edición, la cual reunió a expertas en cardiología, endocrinología, ginecología, fertilidad y salud hormonal, quienes compartieron información importante para ayudar a identificar señales tempranas, comprender los cambios metabólicos y fomentar el diagnóstico oportuno.

El panel contó con la participación de especialistas en distintas áreas de la salud femenina, tales como, la Dra. Gabriela Borrayo, especialista en cardiología; la Dra. Gabriela Morales, endocrinóloga; la Dra. Deborah Cassis, ginecóloga especialista en fertilidad; la Dra. Lourdes Basurto, endocrinóloga y la Mtra. Marcela A. Vázquez, fundadora de Mujer, Hormonia y Salud A.C.

Tenemos que hablar de factores de riesgo

Durante el evento, cada experta abordó aspectos claves de la salud cardiometabólica en las diferentes etapas de la vida de la mujer, con el objetivo de concientizar sobre los factores de riesgo para determinar cómo pueden tratarse con la ayuda de especialistas, así como una correcta prevención y tratamiento individualizado.

“Hoy las enfermedades cardiometabólicas son la 1er causa de muerte en mujeres mexicanas y están teniendo un impacto determinante. La Diabetes y sus complicaciones ocupa el 2o lugar por muertes en las mujeres. La prevención cardiovascular debe formar parte esencial del autocuidado cotidiano de las mujeres en cada etapa de la vida, desde la adolescencia, hasta la adultez mayor”. Dra. Gabriela Borrayo, cardióloga

Padecimientos como la diabetes, el sobrepeso/obesidad, la hipertensión y los lípidos elevados, podrían desencadenar complicaciones macrovasculares como el infarto o eventos cerebrovasculares. Asimismo, la Dra. Borrayo expresó también que en México:

La mayor incidencia de muertes por enfermedades del corazón se presenta en el grupo de mujeres de 45 a 54 años.

En Diabetes Tipo 2, los fallecimientos se concentran principalmente en mujeres mayores de 65 años.

Una de las formas más efectivas de prevención de diabetes es la detección oportuna de prediabetes, esta etapa es reversible y si se trata, minimiza el riesgo de progresión a diabetes.

“Las mujeres solemos acudir al médico cuando los síntomas ya son evidentes, pero la información y el monitoreo deben comenzar temprano, especialmente en temas de reemplazo hormonal y metabólicos. El hipotiroidismo y la menopausia suelen confundirse dados algunos signos como la ganancia de peso o dificultad para perderlo, la desregulación de la temperatura o los conocidos “bochornos” y la fatiga constante, por eso la importancia de incorporar un perfil tiroideo y hormonal al año.”

Mtra. Marcela A. Vázquez, fundadora y directora de Mujer, Hormonia y Salud A.C

Diversos factores biológicos, hormonales y sociales influyen en el metabolismo femenino a lo largo de la vida, por lo que cada etapa presenta riesgos específicos que requieren atención médica y estrategias de prevención oportunas. Por ejemplo, en la adolescencia, la edad en la cual se presenta la menstruación, la regularidad en los períodos menstruales, el monitoreo del peso corporal y los niveles de glucosa son importantes para identificar resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico y los factores hereditarios de Diabetes; si un familiar directo vice con esta última condición, la familia posee riesgo de que más casos de diabetes se presenten. En la etapa reproductiva, el metabolismo influye directamente en la fertilidad y el embarazo.

Sobre este tema, la Dra. Deborah Cassis, ginecóloga especialista en fertilidad, explicó que la decisión de postergar la maternidad no es solo cuestión de edad, sino que también implica el funcionamiento tiroideo y la armonía metabólica, aspectos clave para concebir y tener un embarazo saludable. Otro tema importante, la tiroides debe monitorearse antes, durante y después del embarazo.

Un hipotiroidismo puede presentarse durante el embarazo y si no es detectado y tratado oportunamente, podría provocar abortos espontáneos y hasta daños cognitivos en el bebé. La tiroides contribuye en el desarrollo neuronal del producto y en ausencia de reemplazo hormonal adecuado, implica un bajo desarrollo.

Asimismo, durante el embarazo también podría alterarse el metabolismo y reflejar niveles de glucosa elevados desarrollando Diabetes Gestacional. La presencia de diabetes gestacional no debe entenderse como un episodio transitorio. Por ello, el monitoreo de la glucosa es tan importante durante todo el embarazo, añadió la especialista, la Dra. Gabriela Morales:

“La diabetes gestacional es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y obesidad en la madre y en el hijo, además es una causa de pérdida del producto, parto pretérmino y de complicaciones materno fetales en el embarazo.”

“Es recomendable que toda mujer que se sepa embarazada, se practique un perfil tiroideo y de glucosa durante todo el embarazo y posterior a él”.

Sobre la menopausia y sus alteraciones hormonales, signos y síntomas inespecíficos como los bochornos, la ganancia de peso, el cansancio y estreñimiento, podrían esconder hipotiroidismo, por lo que cuidar la función tiroidea es recomendable incluyendo un perfil hormonal y tiroideo.

“Las mujeres debemos estar informadas y preparadas para recibir esta etapa de una manera más sutil, no es necesario padecer el proceso cuando hay evidencia de reemplazo hormonal eficaz bajo el acompañamiento y supervisión de un profesional de la salud”.

Llegar a la adultez mayor con plenitud es posible, el metabolismo juega un papel clave. “No normalicemos la tristeza/depresión, calambres o fatiga constante en esta etapa, el hipotiroidismo subclínico podría estar presente”, compartió la Dra. Basurto.

Merck y su compromiso con la salud

Finalmente, durante el Foro de Salud Cardiometabólica para Mujeres 2026 se destacó la labor que realiza Merck, compañía líder en ciencia y tecnología, que opera en las áreas de Healthcare, Life Science y Electronics, donde cada empleado está comprometido en hacer una diferencia positiva en la vida de millones de personas creando modos de vivir más saludables, alegres y sustentables. Desde el desarrollo de tecnologías para la edición genética hasta el descubrimiento de opciones únicas para tratar las enfermedades más desafiantes.

Merck invita a construir un camino hacia el futuro donde cada persona en riesgo reciba información y recursos oportunos, empoderando a cada mujer y paciente a llevar una vida más saludable.