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Belleza

8 diseños de uñas bonitas con colores alegres que rejuvenecen las manos y reinventan el estilo a los 40

Durante años nos hicieron creer que el manicure elegante tenía que ser nude o súper discreto, pero las tendencias de 2026 están demostrando que los colores vibrantes también pueden verse sofisticados.

Mayo 12, 2026 • 
Karen Luna
Adiós uñas francesas 5 estilos de manicure que son más elegantes y divertidos .png

8 diseños de uñas bonitas con colores alegres que rejuvenecen las manos y reinventan el estilo a los 40

Instagram @bykikyhandoko

Durante mucho tiempo se creyó que después de los 40 las manicuras tenían que ser discretas, nude y casi invisibles. Pero las tendencias de belleza actuales están cambiando completamente esa idea. Este año, las uñas coloridas elegantes están dominando porque aportan frescura, iluminan la piel de las manos y ayudan a transformar cualquier outfit básico en algo mucho más moderno.

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La diferencia está en cómo se llevan los colores. Ya no hablamos de diseños exagerados o saturados, sino de tonos alegres con acabados suaves, detalles delicados y combinaciones inesperadas que rejuvenecen visualmente sin perder sofisticación.

Azul piscina con acabado cristal

El azul brillante inspirado en el agua de piscina se volvió una de las sorpresas más chic de la temporada. En versión translúcida crea un efecto ligero que hace que las manos se vean más luminosas y frescas. Funciona especialmente bien en uñas cortas y redondeadas.

Melón suave con efecto acuarela

Los tonos melón mezclados con pinceladas difuminadas están apareciendo muchísimo en Pinterest y salones asiáticos. Este diseño tiene un aire artístico pero delicado que aporta color sin endurecer las manos.

Uñas “sunset” minimalistas

Los degradados inspirados en atardeceres, mezclando rosa cálido, naranja suave y toques coral, son perfectos para quienes quieren algo diferente pero elegante. Además, los colores cálidos ayudan a darle vida a la piel de las manos.

Lila frío con mini destellos

El lila frío tiene un efecto sofisticado y moderno que se ve increíble después de los 40. Si se acompaña con pequeños destellos, el resultado se siente elegante y creativo al mismo tiempo.

Mandarina brillante en versión corta

Los tonos cítricos están viviendo un regreso enorme este año. El naranja mandarina aplicado sobre uñas cortas y muy pulidas logra un efecto rejuvenecedor inmediato porque aporta energía visual y hace que las manos se vean más vivas.

Verde kiwi con acabado lechoso

Este tono mezcla frescura y suavidad de una forma inesperada. A diferencia de otros verdes más intensos, el kiwi lechoso aporta luz y se siente mucho más refinado, especialmente combinado con joyería dorada.

Francesa invertida color guayaba

La manicura francesa invertida deja atrás el clásico blanco y ahora se lleva en tonos guayaba, sandía o frambuesa suave. El detalle cerca de la cutícula crea un efecto visual elegante y muy actual.

Diseño mosaico pastel

Pequeños bloques de color en tonos pastel como mantequilla, durazno y pistache crean una manicura divertida pero sofisticada. Lo mejor es que este diseño se adapta perfecto a cualquier largo de uña y aporta un aire moderno sin verse juvenil en exceso.

La manicura ideal después de los 40 no tiene que esconderse detrás de colores neutros. A veces, un toque de color bien elegido puede hacer que las manos se vean mucho más radiantes, elegantes y actuales sin esfuerzo.

Color de uñas Uñas manicura
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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