Demi Moore lleva las uñas almendra ideales para rejuvenecer tus manos a los 40, 50 y 60

Si hay una celebridad que domina el arte de verse elegante sin caer en excesos, esa es Demi Moore. Recientemente volvió a demostrarlo con una manicure que está conquistando las tendencias de belleza: las uñas almendra suaves, un diseño sofisticado que además tiene un efecto rejuvenecedor inmediato en las manos.

La actriz apostó por una versión clásica y minimalista de esta forma de uñas, dejando claro por qué sigue siendo una de las favoritas entre celebridades. Según las tendencias actuales, las uñas almendra continúan dominando 2026 porque estilizan visualmente los dedos y crean un acabado mucho más elegante que otras formas más cuadradas o rígidas.

Por qué las uñas almendra rejuvenecen las manos

La magia de las uñas almendra está en su forma. Son ligeramente puntiagudas, pero con bordes suaves y redondeados que ayudan a alargar visualmente los dedos, mientras hacen que las manos se vean más estilizadas.

Además, las versiones modernas ya no son tan largas ni dramáticas, las tendencias actuales apuestan por el llamado “soft almond”, una versión más natural que resulta muchísimo más elegante.

En el caso de Demi Moore, el diseño funciona porque combina la forma almendra con tonos nude y acabados brillantes, una mezcla que aporta luminosidad y un efecto mucho más fresco en la piel de las manos.

La tendencia clean girl que domina este año

Las manicuras minimalistas siguen siendo protagonistas este año. De hecho, varias tendencias de 2026 están apostando por uñas naturales, translúcidas y con acabados lechosos o glossy que transmiten lujo silencioso y sofisticación.

Las uñas de Demi Moore encajan perfecto con esta estética porque se ven pulidas, limpias y elegantes sin necesidad de decoraciones exageradas. Eso es justamente lo que hace que las manos luzcan más jóvenes, los diseños discretos que aportan armonía.

Cómo pedirlas en el salón

Si quieres recrear este manicure, puedes pedir unas uñas almendra cortas o medianas con base nude rosada, beige lechoso o efecto milky. Lo ideal es mantener el largo práctico y optar por un acabado brillante tipo gloss.

También puedes añadir detalles minimalistas como micro francesa, efecto porcelana o tonos translúcidos que siguen arrasando este año. La mejor parte es que este tipo de uñas combinan con cualquier look, funcionan perfecto para oficina o eventos y tienen ese efecto elegante que nunca pasa de moda.