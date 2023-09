3 diseños de uñas negras que combinan muy bien con tu outfit de oficina

Aunque no lo parezca, una manicura arreglada también ayudará a que nuestro look se vea mucho más chic y sofisticado, sobre todo para los outfits de la oficina. Por ello, hoy decidimos traerte algunas sugerencias de diseños de uñas en color negro, las cuales son ideales para lucirlas en el trabajo y que seguro amarás.

Pero antes, recuerda que para este tipo de diseños, es necesario agregar algún pequeño detalle en otro color o un acabado máy sutil para que el nail art oscuro no tenga un estilismo muy dramático o gótico (y no parezca que vas a un concierto de rock), que aunque no tiene nada de malo, no sería el más apropiado para una reunión en el trabajo.

Uñas negras con blanco

Combinar los colores negro y blanco resulta ser un gran truco dentro de la moda para crear looks formales y elegantes, y lo mismo aplica para la manicura. Por eso, una excelente opción para tus uñas negras es agregarle algún detalle en blanco.

Las uñas negras con un toque en blanco combinan muy bien con cualquier outfit de oficina Pinterest

Por ejemplo, puedes pintar tu uña en su totalidad con un esmalte negro y cuando éste seque, opta por hacerle pequeñas y delgadas líneas o figuras blancas, para suavizar el tono y brindarles un aspecto más sofisticado. Este sutil acabado combina practicamente con cualquier outfit de oficina y será una gran opción para outfits con jeans y blusa blanca, o hasta un traje sastre.

Uñas negras con gris

Combinar las uñas negras con un esmalte gris, le aportará un toque elegante a tu look Pinterest

Otra sugerencia para que tus uñas negras no tengan un estilo tan dramático será combinarlas con un color neutro como lo es el gris. Para ello, puedes dejar dos o tres dedos sin pintar para aplicar dos tonos de gris distintos, uno más que claro que el otro, para que tu manicura se vea súper formal y adhoc para una importante reunión con algún cliente, proveedor, o incluso si estás por presentar un gran proyecto a tus jefes y colegas de oficina.

Uñas negras mate con punta brillosa

Ahora que si no quieres incluir ningún otro color y dejar tus uñas oscuras por completo, no te preocupes que te traemos una buena idea para lucirlas. Lo importante para que estas tengan un look formal será el acabado que les des.

Combinar el acabado mate con el brilloso aporta formalidad a tu look Pinterest

Inspírate en la clásica manicura francesa para lograr que tu dark art no pierda ese glamour con un esmalte negro con acabado mate, y combínalo con un esmalte negro brilloso en la punta de tus uñas.