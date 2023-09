4 ideas para lucir uñas negras elegantes y no perder el estilo

Cuando se lucir elegante se trata, cada detalle en nuestro look cuenta, por lo que es imprescindible siempre prestar atención a rituales de arreglo simples como la exfoliación, maquillaje, la aplicación de perfume e, incluso, la aplicación de tratamientos de manicura.

A pesar de parecer una nimiedad, las uñas forman parte del aspecto pulcro de una mujer, por lo que adherir el estilo de tus manos a tendencias nunca está de más.

Además, adherida la consideración de lo último en moda de manicura, se encuentra una variable que contempla no solo la aplicación de lo dictado por los trends, sino también un análisis previo respecto a si ese estilo es el ideal para lucir elegante y no caer en errores que arruinen nuestra imagen, haciéndonos lucir menos sofisticadas y limpias.

Un caso específico de estilo que se debe someter a una vista bajo lupa es la aplicación de esmaltes negros sobre las uñas, ya que este color suele ser muy estridente y está asociado a muchos movimientos urbanos. Sin embargo, existen maneras de llevar esta moda de manera elegante.

Utiliza diseños minimalistas

Muchas veces se puede llevar uñas negras, sin necesidad de que el esmalte oscuro acapare todo el diseño.

Al optar por estilos minimalistas puedes aplicar manicuras tipo francesas, pero reemplazando el barniz blanco por el negro y seguir luciendo espectacular.

Utiliza negro solo en los detalles

Los puntos y líneas son un toque sútil pero ideal para elevar cualquier look Pinterest

Otra manera de optar por diseños adscritos a la esencia gótica, es aplicando el esmalte únicamente en áreas estratégicas del diseño, para que las manos no se vean sobrecargadas.

Una buena idea es teñir las uñas de manera intercalada y únicamente colocar puntos o detalles en las piezas que queden vacías.

Apuesta por diseños geométricos

Los diseños geométricos pueden ir adheridos a looks con estampados Pinterest

También existen modelos de manicura en negro, donde predomina el uso de líneas, curvas, grecas y figuras geométricas como guía para el diseño.

En este tipo de uñas, también reina el minimalismo y es preferible dejar un espaciado entre cada uno de los detalles trazado.

También se puede llevar todas la uñas en negro

Combina tus diseños en negro total con chaquetas tweed Pinterest

Si lo tuyo son los looks atrevidos, no dudes en apostar por aplicar varias capas de esmalte sobre toda el área de la uña. Si sabes combinar bien el resto de los elementos de tu look, esto no tiene porque restar elegancia a tu apariencia, por lo que aquí en VANIDADES te recomendamos conjuntar tu manicura 100% negra con colores de preferencia neutros, así como evitar el uso de pulseras y anillos llamativos, pues esto podría crear la percepción de saturación y falta de arreglo.

Finalmente, recuerda que cualquier estilo que decidas utilizar es el correcto, siempre y cuando te haga sentir segura con tus manos y tu apariencia en general, ya que la elegancia y sofisticación son variables que también forman parte de la actitud y la proyección propia ante el prójimo.