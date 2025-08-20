¡Adiós al verano! Estas son las tendencias de uñas ideales para llevar este otoño-invierno 2025
Con la llegada del verano cada vez más cerca, las tendencias en manicure comienzan a marcar el rumbo de la temporada. Estas son las propuestas que dominarán para lucir unas uñas perfectas.
La temporada de otoño-invierno viene con nuevas tendencias cargadas de estilo y sofisticación, y eso incluye a las uñas, que se han convertido en un verdadero accesorio de moda para elevar nuestro look.
En esta temporada de otoño, tendremos la oportunidad de llevar desde propuestas minimalistas y sofisticadas, hasta estilos audaces y llenos de creatividad.
Te podría interesar: 10 tonos de uñas cortas que rejuvenecen las manos y ocultan líneas de expresión
Tendencias de uñas para el otoño-invierno 2025
Si estás pensando en renovar tu look para la temporada más fría del año, te compartimos las tendencias que marcarán la pauta durante toda la estación, y que te permitirán lucir uñas elegantes.
Uñas color marrón
Los tonos marrones intensos como el chocolate, aportan calidez y elegancia a las manos, no solo estarás en tendencia, también podrás rejuvenecer la apariencia de tus manos con este manicure sofisticado.
Uñas con brillos
Los tonos nude seguirán en tendencia; sin embargo, podrás darle un toque más glamuroso con pequeños detalles de piedras o diseños metalizados. Solo recuerda no sobrecargar el diseño, menos es más.
Negro intenso con textura
Los total black están pasando de moda, pero para el verano regresa con un must muy especial, recurre a tonos mate y con pequeños detalles que aporten profundidad para obtener un look grunge o gótico.
Verde oliva
Los verdes intensos del verano dan paso a los tonos mucho más profundos que recuerdan a las hojas de los árboles que están a punto de pasar al tono marrón. El resultado es un look sofisticado y elegante que además aporta luz al tono de tu piel.
Rojo burdeos
Durante el verano, los tonos cerezas y naranjas fueron los grandes protagonistas, pero para el otoño, los tonos más intensos como el burdeos acaparan las miradas para conseguir un look intenso.
Café en tonos nude
Los tonos nude y mocha se consolidan como los preferidos de este otoño, gracias a su versatilidad y a su acabado cremoso y cálido que aporta elegancia a cualquier look.
Las uñas se están convirtiendo en el accesorio favorito para elevar cualquier look, utiliza tu creatividad para crear looks novedosos e impactantes para esta temporada.