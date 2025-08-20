¡Adiós al verano! Estas son las tendencias de uñas ideales para llevar este otoño-invierno 2025

La temporada de otoño-invierno viene con nuevas tendencias cargadas de estilo y sofisticación, y eso incluye a las uñas, que se han convertido en un verdadero accesorio de moda para elevar nuestro look.

En esta temporada de otoño, tendremos la oportunidad de llevar desde propuestas minimalistas y sofisticadas, hasta estilos audaces y llenos de creatividad.

Tendencias de uñas para el otoño-invierno 2025

Si estás pensando en renovar tu look para la temporada más fría del año, te compartimos las tendencias que marcarán la pauta durante toda la estación, y que te permitirán lucir uñas elegantes.

Uñas color marrón

Los tonos marrones intensos como el chocolate, aportan calidez y elegancia a las manos, no solo estarás en tendencia, también podrás rejuvenecer la apariencia de tus manos con este manicure sofisticado.

Uñas con brillos

Los tonos nude seguirán en tendencia; sin embargo, podrás darle un toque más glamuroso con pequeños detalles de piedras o diseños metalizados. Solo recuerda no sobrecargar el diseño, menos es más.

Negro intenso con textura

Los total black están pasando de moda, pero para el verano regresa con un must muy especial, recurre a tonos mate y con pequeños detalles que aporten profundidad para obtener un look grunge o gótico.

Verde oliva

Los verdes intensos del verano dan paso a los tonos mucho más profundos que recuerdan a las hojas de los árboles que están a punto de pasar al tono marrón. El resultado es un look sofisticado y elegante que además aporta luz al tono de tu piel.

Rojo burdeos

Durante el verano, los tonos cerezas y naranjas fueron los grandes protagonistas, pero para el otoño, los tonos más intensos como el burdeos acaparan las miradas para conseguir un look intenso.

Café en tonos nude

Los tonos nude y mocha se consolidan como los preferidos de este otoño, gracias a su versatilidad y a su acabado cremoso y cálido que aporta elegancia a cualquier look.

Las uñas se están convirtiendo en el accesorio favorito para elevar cualquier look, utiliza tu creatividad para crear looks novedosos e impactantes para esta temporada.

