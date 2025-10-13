¿El rey Carlos III se sintió traicionado por el príncipe William? Aseguran que han dejado de hablarse

El pasado 3 de octubre, un nuevo episodio de la serie The Reluctant Traveler del comediante Eugene Levy, fue estrenado en la plataforma de Apple TV+, se trató de una entrevista profunda e íntima con el príncipe William, hijo del rey Carlos III y futuro rey del Reino Unido.

Durante sus conversaciones, el príncipe William tuvo la oportunidad de revelar detalles sobre su infancia, su familia y los planes que tiene como futuro rey y los cambios que le gustaría hacer en la monarquía.

Estos últimos puntos fueron los que supuestamente habrían molestado al rey Carlos III, pues fuentes cercanas a la familia, aseguran que se sintió traicionado por la forma en que su hijo se expresó.

¿Por qué el rey Carlos III se sintió herido por el príncipe William?

Durante su conversación con Eugene Levy, el príncipe William fue muy claro sobre los cambios que le gustaría hacer en la institución cuando sea rey:

“Creo que puedo decir con seguridad que el cambio está en mi agenda. Un cambio para bien. Y lo acepto y disfruto ese cambio, no le temo”, dijo Guillermo. “Eso es lo que me emociona: la idea de poder generar algún cambio. No un cambio excesivamente radical, pero sí cambios que creo que tienen que suceder”.

Algunos informes afirmaron que Carlos no estaba contento con que Guillermo se expresara de esa manera. Sin embargo, el historiador de la realeza Robert Lacey no estuvo de acuerdo.

“Esto no debería verse como una crítica al rey Carlos”, dijo a People. “Él es muy cercano a su padre y ha sido su principal apoyo”.

La biógrafa de la realeza, Sally Bedell, dijo a la publicación que la decisión de William de conversar con Levy fue una “jugada inteligente” por parte del príncipe de Gales.

“Al elegir a un comediante canadiense como su interlocutor, Guillermo parece estar indicando que quiere romper el molde convencional”, explicó Bedell a People.

Se dice que el rey Carlos III se siente traicionado por el príncipe William Getty Images

Carlos III y el príncipe William aclaran los rumores de distanciamiento

Por otra parte, padre e hijo fueron vistos juntos el pasado 9 de octubre en el Museo de Historia Natural de Londres, donde asistieron a la ‘Cuenta regresiva para la COP30’, un evento que marca la cuenta regresiva del evento que dará inicio el próximo mes, y que reunirá a varios embajadores climáticos.

Por la tarde, Carlos y William vieron fotografías de Woodland Trust, una organización benéfica del Reino Unido que trabaja para preservar los bosques, antes de reunirse con líderes empresariales y financieros para escuchar cómo apoyan proyectos en los bosques.

Con este evento, en el que han trabajado en conjunto, se echan por tierra los rumores que aseguraban estaban distanciados por la entrevista de William.

