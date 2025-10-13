Suscríbete
Realeza

¿El rey Carlos III se sintió traicionado por el príncipe William? Aseguran que han dejado de hablarse

Se rumora que las recientes declaraciones del príncipe William durante su entrevista con Eugene Levy habrían generado un profundo malestar en el rey Carlos III.

October 13, 2025 • 
Melisa Velázquez
Se dice que el rey Carlos III se siente traicionado por el príncipe William

Se dice que el rey Carlos III se siente traicionado por el príncipe William

Getty Images

El pasado 3 de octubre, un nuevo episodio de la serie The Reluctant Traveler del comediante Eugene Levy, fue estrenado en la plataforma de Apple TV+, se trató de una entrevista profunda e íntima con el príncipe William, hijo del rey Carlos III y futuro rey del Reino Unido.

Durante sus conversaciones, el príncipe William tuvo la oportunidad de revelar detalles sobre su infancia, su familia y los planes que tiene como futuro rey y los cambios que le gustaría hacer en la monarquía.

Estos últimos puntos fueron los que supuestamente habrían molestado al rey Carlos III, pues fuentes cercanas a la familia, aseguran que se sintió traicionado por la forma en que su hijo se expresó.

Te podría interesar: El príncipe William asume importante compromiso en nombre del rey Carlos: ¿una señal sobre su salud?

También puedes leer:
The Prince Of Wales Attends The 2024 EE BAFTA Film Awards
Realeza
El tierno homenaje del príncipe William a Kate Middleton en los BAFTA 2024, ¿qué dijo sobre ella?
February 19, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Arthur Chatto.jpg
Realeza
Conoce a Arthur Chatto, el royal más guapo de la Familia Real del Reino Unido
February 16, 2024
 · 
Emma Duarte

¿Por qué el rey Carlos III se sintió herido por el príncipe William?

Durante su conversación con Eugene Levy, el príncipe William fue muy claro sobre los cambios que le gustaría hacer en la institución cuando sea rey:

Creo que puedo decir con seguridad que el cambio está en mi agenda. Un cambio para bien. Y lo acepto y disfruto ese cambio, no le temo”, dijo Guillermo. “Eso es lo que me emociona: la idea de poder generar algún cambio. No un cambio excesivamente radical, pero sí cambios que creo que tienen que suceder”.

Algunos informes afirmaron que Carlos no estaba contento con que Guillermo se expresara de esa manera. Sin embargo, el historiador de la realeza Robert Lacey no estuvo de acuerdo.

Esto no debería verse como una crítica al rey Carlos”, dijo a People. “Él es muy cercano a su padre y ha sido su principal apoyo”.

La biógrafa de la realeza, Sally Bedell, dijo a la publicación que la decisión de William de conversar con Levy fue una “jugada inteligente” por parte del príncipe de Gales.

Al elegir a un comediante canadiense como su interlocutor, Guillermo parece estar indicando que quiere romper el molde convencional”, explicó Bedell a People.

Se dice que el rey Carlos III se siente traicionado por el príncipe William

Se dice que el rey Carlos III se siente traicionado por el príncipe William

Getty Images

Carlos III y el príncipe William aclaran los rumores de distanciamiento

Por otra parte, padre e hijo fueron vistos juntos el pasado 9 de octubre en el Museo de Historia Natural de Londres, donde asistieron a la ‘Cuenta regresiva para la COP30’, un evento que marca la cuenta regresiva del evento que dará inicio el próximo mes, y que reunirá a varios embajadores climáticos.

Por la tarde, Carlos y William vieron fotografías de Woodland Trust, una organización benéfica del Reino Unido que trabaja para preservar los bosques, antes de reunirse con líderes empresariales y financieros para escuchar cómo apoyan proyectos en los bosques.

Con este evento, en el que han trabajado en conjunto, se echan por tierra los rumores que aseguraban estaban distanciados por la entrevista de William.

principe Wiliam Rey Carlos III
Melisa Velázquez
Relacionado
Adornos de Navidad que debes evitar según el Feng Shui
Estilo de vida
Adornos de Navidad: estos son los que no debes poner en tus decoraciones si quieres evitar la mala suerte según el Feng Shui
October 13, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La princesa Leonor y la reina Letizia comparten el mismo vestido
Realeza
El vestido de Adolfo Dominguez que la reina Letizia y la princesa Leonor comparten pero en diferente color
October 13, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Captura de pantalla 2025-10-13 a la(s) 12.14.23 p.m..png
Belleza
Diseños de uñas Navidad: 8 ideas originales, que según Feng Shui atraen la buena suerte
October 13, 2025
 · 
Karen Luna
El vínculo entre el rey Carlos III y Kate Middleton
Realeza
El vínculo entre el rey Carlos III y Kate Middleton que desata los celos de Camilla: “Es la hija que nunca tuvo”
October 13, 2025
 · 
Melisa Velázquez