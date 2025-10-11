Piel luminosa y labios rojos: así son las 5 tendencias de maquillaje que rejuvenecen y debes lucir en otoño 2025

Durante el otoño 2025, muchas de nosotras buscamos apostar por looks con aire sofisticado y rejuvenecedor. Esta temporada, el maquillaje apuesta por la piel fresca, los tonos cálidos y los acabados luminosos, dejando atrás los contrastes duros y los looks recargados.

Es por ello que este año, inspiradas en celebridades, pasarelas y técnicas de maquillistas, las tendencias de maquillaje han sido encaminadas a propuestas que combinan elegancia, naturalidad y ese toque otoñal que busca favorecer a todas las edades.

Estas son las cinco tendencias de otoño que realzan la belleza natural, suavizan las facciones y aportan ese efecto glow tan favorecedor que debes incluir en tus próximos maquillajes.

Labios rojos: burdeos, el color elegante del otoño

El labial rojo oscuro regresa con más fuerza que nunca. En su versión burdeos o vino, este tono se convierte en el protagonista de la temporada. Favorece a todo tipo de pieles, aporta sofisticación y vitalidad al rostro, y es perfecto para equilibrar un maquillaje más natural en los ojos, dejando el protagonismo a los labios. Además, al llevar la atención a la boca y al ayudar a definir el contorno de los labios, permiten que se rejuvenezca la expresión del rostro.

Ojo con el consejo de los expertos; a pesar de que es un color que nos permite definir y delinear, este otoño el objetivo es marcar el contorno de forma difuminada ligeramente en los bordes para lograr un efecto más “natural”, como si el color naciera de nuestra piel.

Maquillaje natural: piel fresca y luminosa

El acabado glowy sigue siendo la base de toda rutina en la actualidad. Este otoño, la piel ligera, humectada y con brillo natural, dejando ver la textura real del rostro, es lo que está bien.

La clave para lograr este acabado está en usar productos con efecto satinado, hidratantes, iluminadores y rubor en crema. El objetivo es lucir una piel que refleje luz sin parecer grasosa, logrando ese efecto saludable y rejuvenecedor que todas amamos.

Este tipo de maquillaje se ha convertido en el favorito de muchas celebridades y tiene origen en los principios del skincare coreano.

Toasty makeup: calidez otoñal en el rostro

El toasty makeup es la tendencia más fuerte del otoño. Inspirado en los tonos tostados del café, la canela y la avellana, este look combina sombras terrosas, rubores cálidos y bronceados suaves.

El resultado es un maquillaje “tostadito” que simula la calidez del sol otoñal sobre la piel. Esta tendencia busca respetar la intención de naturalidad, así que es un maquillaje muy sutil, pero altamente rejuvenecedor.

Amal Clooney Clooney luce el maquillaje tostado. Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage

Labiales café: el color sofisticado e hidratado

Los tonos café, caramelo y chocolate vuelven a reinar en los labios esta temporada. Estos colores aportan un toque nostálgico de los 90, pero con un acabado moderno y elegante.

Estos tonos favorecen especialmente a las pieles maduras (aunque quedan bien sobre cualquier textura y edad de la piel), ya que aportan definición y calidez al rostro sin endurecerlo.

La recomendación es apostar por texturas cremosas, satinadas o glossy para resaltar la apariencia hidratada en los labios.

Sombras metalizadas: brillo sutil para iluminar la mirada

El toque final para un look rejuvenecedor está en los ojos luminosos. Este otoño, las sombras metalizadas regresan, pero en su versión delicada: tonos champagne, bronce claro o rosa perlado, que buscan agregar luminosidad sin sobrecargar. La recomendación es aplicar un toque ligero sobre el párpado móvil o en el lagrimal para crear un efecto de mirada despierta y juvenil.

Este otoño, el maquillaje se vuelve un homenaje a la belleza natural y la calidez. Los tonos tierra, los acabados brillantes y los labios hidratados nos recuerdan que las tendencias de maquillaje apuestan por el principio de “menos es más” para ayudarnos a rejuvenecer y llevar nuestro makeup con elegancia.