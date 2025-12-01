Se revela la lista de invitados reales de Kate Middleton en su concierto de villancicos, ¿los Sussex están contemplados?

El concierto de villancicos “Juntos en Navidad”, encabezado por Kate Middleton, se ha convertido en uno de los eventos más importantes, emotivos y significativos de la temporada festiva dentro de la familia real británica.

En su cuarta edición, la princesa de Gales vuelve a transformar la Abadía de Westminster en un espacio de unión, música y reflexión, reuniendo a miembros de la realeza, invitados especiales y colaboradores que han acompañado a los Gales a lo largo del año. Pero, entre los nombres confirmados, surge la inevitable pregunta: ¿los duques de Sussex figuran en la esperada lista de invitados?

La familia real encabeza la velada navideña de Kate

Como cada año, Kate Middleton recibirá a su familia cercana para el servicio navideño, programado para el próximo 5 de diciembre. El príncipe William participará activamente en la ceremonia y se espera que, como en ediciones anteriores, los príncipes George, Charlotte y Louis también hagan acto de presencia, acompañando a sus padres en la velada más familiar del calendario real.

Además, miembros de la familia Middleton suelen sumarse a la celebración, reforzando el espíritu íntimo y afectivo del evento.

Este 2026, el enfoque del servicio se centra en “el amor en todas sus formas”, un mensaje que busca reconectar comunidades y generaciones en un mundo que a menudo se siente dividido.

De acuerdo con el Palacio de Kensington, la velada destacará la importancia de la presencia, la compasión y la alegría compartida.

Las celebridades invitadas: música, lecturas y una cartelera estelar

El evento contará con la participación de figuras muy queridas por el público británico. Kate Winslet y Chiwetel Ejiofor ofrecerán lecturas especiales, acompañadas por Babatunde Aléshé y Joe Locke, quienes también se unirán a este segmento en la ceremonia.

En el plano de lo musical, Hannah Waddingham, una colaboradora frecuente del premio Earthshot de William, regresa con una presentación que promete emocionar al público. A ella se suman Griff, Katie Melua, Dan Smith y el grupo folclórico Fisherman’s Friends, además del icónico coro de la abadía Westminster, encargado de entonar los villancicos más tradicionales.

La ambientación navideña también contará con la participación del horticultor Jamie Butterworth, quien creará un entorno festivo inspirado en el amor de Kate por la naturaleza. La Royal Horticultural Society donará coronas creadas junto con embajadores y escolares para decorar el interior de la abadía.

¿Y los Sussex? Esto es lo que se sabe

A pesar del interés mediático, no hay indicios de que el príncipe Harry y Meghan Markle estén contemplados para asistir al concierto de villancicos. Desde que dejaron sus funciones reales, su participación en eventos institucionales ha sido excepcional, y no se ha reportado ninguna invitación formal, ni planes de viaje, que sugieran su presencia en Londres en estos días.

El servicio, además, está diseñado para reunir a colaboradores, miembros de la familia real y figuras que han trabajado junto a Kate y William este año, lo que reduce aún más la probabilidad de que los duques de Sussex formen parte del evento.

Sin embargo, la ausencia de Harry y Meghan no opaca el espíritu central del concierto: celebrar la unión, el amor y las causas que Kate y William han impulsado a lo largo del año, incluyendo el conmovedor anuncio de la remisión del cáncer de la princesa de Gales y su renovado vínculo con la naturaleza como herramienta de bienestar.

El servicio de villancicos “Juntos en Navidad” promete ser nuevamente uno de los momentos más emotivos del calendario real. Con invitados distinguidos, momentos musicales especiales y un mensaje centrado en el amor y la unión, Kate Middleton dará un evento tradicional imprescindible. Y aunque los Sussex no figuran entre los asistentes, la velada promete ser algo sumamente significativo.