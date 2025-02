Sale a la luz el delicado motivo que habría distanciado a Megah Markle y Kate Middleton

Desde que Meghan Markle entró a la familia real , los rumores sobre su relación con Kate Middleton han sido un tema recurrente. Ahora, un nuevo libro parece arrojar luz sobre la verdadera razón detrás de la poca cercanía entre ellas.

Según “Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants”, del autor Tom Quinn, la relación entre ambas duquesas nunca fue del todo cercana, y el motivo principal sería algo que a Meghan Markle no le agradaba de Kate Middleton.

¿Por qué Meghan Markle y Kate Middleton no se llevan bien?

¿El problema? De acuerdo con el medio Bunte, Kate Middleton era “demasiado amable”. Sí, así como lo lees. De acuerdo con fuentes del palacio citadas en el libro, Meghan Markle consideraba que Kate Middleton estaba “demasiado ansiosa por complacer”, algo que la actriz de Suits encontraba irritante. Mientras que la princesa de Gales ha construido una reputación de impecable cortesía y paciencia con la estricta etiqueta real, Meghan, por su parte, habría sentido que adaptarse a ese nivel de docilidad no iba con su personalidad.

Kate Middleton y Meghan Markle no se llevarían bien por esta razón Getty Images

Por otro lado, se dice que Kate Middleton, como futura reina consorte, sigue un rol muy definido dentro de la familia real, algo que Meghan Markle aparentemente encontró restrictivo. Según fuentes citadas por Quinn, Meghan sentía que los cortesanos y asesores reales la menospreciaban, mientras que Kate, acostumbrada al protocolo, manejaba estas situaciones con más diplomacia.

Aunque la relación entre Meghan Markle y Kate Middleton siempre ha sido motivo de especulación, estas revelaciones refuerzan la teoría de que sus diferencias de personalidad fueron un factor clave en su distanciamiento. Mientras tanto, ambas siguen con sus vidas: Kate cumpliendo su rol en la realeza británica y Meghan construyendo su propio camino en Estados Unidos. En resumen, diferencias en personalidad, expectativas y el entorno real parecen haber sido los factores clave en el distanciamiento entre Meghan y Kate.