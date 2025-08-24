5 diseños de uñas cortas que serán tendencia en otoño y estilizan las manos sin importar la edad

Las uñas cortas han ganado protagonismo en los últimos meses del año gracias a su practicidad y elegancia.

Esta temporada de otoño, los diseños minimalistas se toman un respiro y dan pie a las tendencias de uñas decoradas que si bien llevan un poco más de elementos, lo sofisticado no se ve comprometido. Estos son los diseños de uñas que apuestan por estilizar las manos y resaltar su belleza natural.

Uñas cortas en tonos vino

El color vino o burdeos es uno de los colores que estará en tendencia esta temporada de otoño. Sobre las uñas cortas, este color aporta mucha sobriedad y elegancia, logrando estilizar nuestras manos y convirtiéndose en el aliado perfecto para disimular manchitas, arrugas finas o pequitas que podamos tener. Al ser un color oscuro unifica el tono de nuestra piel. Además, es un tono atemporal que pertenece a los colores clásicos que sí o sí debemos tener en nuestro repertorio de esmaltes.

Uñas metalizadas

El otoño se caracteriza por su paleta de colores intensos y cálidos, es por eso que es la temporada perfecta para apostar por diseños de uñas con efecto cromado. Los tonos cobre y oro aportan un brillo discreto, pero muy elegante y sofisticado, gracias a ese efecto reflectivo logramos una ilusión visual de dedos y manos alargadas que nos ayudan a lucir una apariencia muy estilizada.

Uñas francesas reinventadas

El manicure francés es nuestro aliado para apostar siempre por unas uñas elegantes y sofisticada, sin embargo, si diseño clásico de línea blanca puede llegar a verse un poco aburrido o anticuado. Es por ello que este otoño llega una versión reinventada de él que apuesta por seguir proyectando la elegancia de su versión original, pero agregando ese toque de modernidad que le da frescura y favorece la textura y apariencia de nuestras manos.

Uñas beige

Las uñas beige llegaron al 2025 como uno de los colores favoritos para lucir un manicure elegante y sofisticado. Así que si aún estás renuente a dejar de lado por completo la estética minimalista, apuesta por unas uñas beige, además de estar en tendencia, este es un tono que permite disimular manchas sobre la piel, ayudando a favorecer la apariencia de nuestras manos para lograr un look limpio y rejuvenecedor.

Uñas cortas con formas geométricas

Una alternativa para lograr que nuestras uñas cortas luzcan sofisticadas y elegantes, es apostando por diseños con elementos geométricos: líneas finas, puntos, figuras minimalistas, relieves finos… Con este diseño lograrás un efecto moderno y estilizado sin comprometer la esencia de lo minimalista, si es que aún no te quieres alejar para siempre de este estilo, las formas geométricas lograrán hacer que tus manos se vean pulcras y finas.

Las uñas cortas llegan para recordarnos que la longitud no siempre es sinónimo de elegancia, muchas veces esto dependerá completamente del diseño que elijamos. Si bien es cierto que este otoño, muchos diseños siguen apostando por la naturalidad, el clean está dejando el chat y dándole oportunidad a las uñas con diseños discretos para unas manos rejuvenecidas y únicas como nosotras.