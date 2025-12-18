Suscríbete
Elisabeth de Bélgica se roba las miradas con el vestido más chic y elegante para las fiestas navideñas

La princesa heredera, Elisabeth de Bélgica, triunfa con el vestido midi que marca la cintura y que es ideal para lucir elegante y sofisticada estas fiestas navideñas.

Diciembre 18, 2025 
Melisa Velázquez
El vestido que Elisabeth de Bélgica usó en el Día Nacional de Bélgica

El 17 de diciembre, se celebró el tradicional Concierto de Navidad en el Palacio Real de Bruselas, donde la princesa heredera Elisabeth de Bélgica asistió junto a sus padres, la reina Matilde, el rey Felipe y su hermana menor, la princesa Eleonore.

Aunque todos vistieron de gala, la princesa Elisabeth fue quien se robó las miradas con su vestido de alta costura que es ideal para quienes buscan una imagen moderna y elegante para estas fiestas navideñas.

Con tan solo 24 años, la princesa Elisabeth ha demostrado tener un estilismo impecable lleno de elegancia, y para este evento ha triunfado con un vestido midi en color azul marino de la diseñadora Rebecca Vallance.

El diseño destaca por sus mangas abullonadas y su corte recto midi, por debajo de la rodilla; sin embargo, el verdadero toque festivo lo aporta el bordado de estrellas en color plateado, que marca la cintura y crea un efecto avispa, estilizando la figura.

La princesa ha complementado su look con medias de cristal en color negro, zapatillas de tacón alto, un peuqeño bolñso estilo clutch y pendientes en forma de estrella para un look cósmico elegante, que ha culminado con su larga melena rubia con ondas suaves y apostando por un maquillaje sutil, pero llamativo y sofisticado.

La familia real de Bélgica en el tradicional concierto de Navidad

Su hermana menor, Eleonore, llevaba un precioso vestido brillante y llevaba un bolso de mano, mientras que su madre lucía resplandeciente con un atuendo dorado, con una falda blanca completa, y el rey Felipe, por su parte, lucía elegante con un traje azul.

Sin embargo, hubo dos ausencias notables en las festividades, ya que los hermanos de Elisabeth, el príncipe Gabriel y el príncipe Manuel, no se unieron a la familia para el evento, pues se dice que se continúan con sus estudios, el primero en la Real Academia Militar de Bélgica y el segundo estudia Gestión Internacional de Negocios y Marketing en la UC Leuven-Limburg.

Melisa Velázquez
