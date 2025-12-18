Colores para Año Nuevo: ¿cuál debes usar para que tus deseos e intenciones se cumplan en 2026?

La fiesta de Año Nuevo está a la vuelta de la esquina y no solo marca el cierre de un ciclo y el inicio de otro, sino que también representa la oportunidad perfecta para sembrar nuevas intenciones que transformen nuestra vida en el nuevo capítulo que comienza.

Durante el 31 de diciembre se abre un portal energético poderoso, y por ello el color que elijas cobra especial importancia, ya que influye en cómo te sientes y en la energía con la que inicias el Año Nuevo.

Colores para Año Nuevo: ¿Cuál debes usar según tus deseos?

El 2025 es un año 9, asociado al cierre de ciclos y a la liberación de lo que ya no suma para dar espacio a lo nuevo. Lo más emocionante del 2026 es que corresponde a un año 1, el inicio de una nueva etapa en la que se siembran las intenciones que marcarán los próximos nueve años.

Los especialistas en astrología y Feng Shui, recomiendan llevar algunas combinaciones poderosas para la fiesta de Año Nuevo.

Blanco y dorado para un año próspero.

Rojo y dorado para un año exitoso y nuevos proyectos.

Blanco y amarillo para tener ideas claras.

Rojo y azul para expandir la conciencia y apagar los miedos.

Por otra parte, también aseguran que debes evitar en lo posible, usar prendas de color negro, o tonos muy apagados como el gris, pues podrían estancar tu energía.

Colores para Año Nuevo: ¿Cuál debes usar según tus deseos? alexandr_1958/Getty Images

Colores de Año Nuevo para encontrar el amor

Si quieres comenzar una nueva relación el próximo año, puedes usar el color rosa combinado con blanco, o incluso el rojo en tonalidades suaves, pues ayudan a activar tu amor propio y favorecen la apertura de tu corazón para atraer amor sincero.

Colores de Año Nuevo para el dinero y la abundancia

Si lo que quieres es estabilidad financiera, lleva colores dorados o verde esmeralda, ya que activan la energía de merecimiento y el crecimiento financiero, que propicia mayores ingresos o mejores oportunidades.

Colores de Año Nuevo para la salud

Si quieres mejorar tu salud e iniciar nuevos y mejores hábitos, recurre a colores como el blanco o el verde, estos colores envían un mensaje a tu cuerpo que le inicia reparar y regenerar, para activar la salud que ya existe en tu cuerpo.

Los mejores colores para usar en Navidad y Año Nuevo Getty Images

Colores de Año Nuevo para la fertilidad

Si tu deseo es formar una familia y tener hijos, viste de blanco o rosa para activar la fertilidad y la creación, recuerda que el 1 es el número de los inicios.

Colores de Año Nuevo para viajar

Para nuevos viajes y aventuras, debes vestir prendas en azul y amarillo, pues activan el movimiento y cambian tu destino a la apertura de nuevas aventuras y conocimientos a través del mundo que te rodea.

Colores de Año Nuevo para comprar casa propia

Si estás en busca de un hogar propio, donde puedas ser tú misma con libertad y crear tu espacio personal, usa el café, el verde o incluso el dorado, pues representan las raíces y la seguridad material.

