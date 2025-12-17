Esta fue la escandalosa razón por la que la niñera de la princesa Eugenia se llevó los titulares en el almuerzo navideño de Carlos III

Durante el tradicional almuerzo navideño que cada año organiza el rey Carlos III, realizado el pasado 16 de diciembre en el Palacio de Buckingham, los invitados de la familia real británica no fueron lo único que llamó la atención. Ni el atuendo coordinado que la princesa Charlotte lució junto a su madre Kate Middleton.

Entre los autos que llegaban a la residencia real, uno generó cierta sorpresa, y es que la princesa Eugenia decidió llevar a una mujer consigo, que se presume es la niñera de sus dos pequeños hijos.

La apariencia de la joven desató múltiples comentarios, pues, en comparación con la niñera de los hijos de Kate Middleton, la misteriosa mujer (de la que aún no se confirma si en realidad es o no niñera de Eugenia) apuesta por un look más juvenil y relajado.

¿Quién es la mujer que acompañó a la princesa Eugenia?

A su llegada al Palacio, la princesa Eugenia ingresó en un auto en compañía de su esposo, Jack Brooksbank, su hijo August de 4 años y su pequeño Ernest de 2. En el asiento trasero, sentada entre los dos pequeños, una mujer capturó la atención de la prensa.

Aunque ni la princesa ni ninguna fuente real oficial han confirmado hasta el momento la verdadera identidad de la mujer, se cree que es la niñera de los pequeños.

Recordemos que la princesa y su marido se dividen entre su vida en Portugal y Reino Unido debido a sus respectivos compromisos oficiales y profesionales.

¿Por qué su aparición causó tanto revuelo?

Dentro del protocolo no escrito de la realeza británica, uno pensaría que la apariencia de una niñera de la familia real sería la de una mujer al estilo “Mary Poppins”. Y aunque no es correcto opinar de la apariencia de las personas, el look de la posible niñera generó impacto en aquellos que no están tan acostumbrados a ver imágenes muy actuales en el ámbito real.

La nana llegó al evento con una coloración muy creativa; la mitad de su pelo era de un rubio platinado, mientras que la otra mitad lucía un tinte negro azabache. Además, la joven llevaba dos piercings en la nariz: el primero, conocido como septum, decoraba con un aro debajo de las fosas nasales; mientras que los dos restantes se encontraban en las aletas nasales.

¿Por qué la compararon con la niñera de Kate Middleton?

Al evento también asistió la niñera de los príncipes de Gales, María Teresa Turrión Borrallo, originaria de España y que siempre ha destacado por su discreta presencia y su apariencia refinada, muy acorde a lo que el protocolo real exigiría.

María cuenta con una preparación en el prestigioso Norland College, reconocida institución por preparar desde la excelencia a algunas de las cuidadoras infantiles más solicitadas en el mundo.

Este colegio no solo enseña sobre el cuidado infantil tradicional, también abarca conocimientos sobre entrenamiento en seguridad, manejo defensivo y hasta artes marciales.

Aunque el aspecto de la supuesta niñera de la princesa Eugenia causó conmoción y generó la inevitable comparación con la preparación y figura de la nana de Kate Middleton, María Turrión, es importante recordar que no es correcto emitir juicios sobre la apariencia de las personas y menos si tampoco conocemos sus credenciales.