Lady Di y el día que apostó por el vestido drapeado, el aliado infalible para un look navideño con “vientre plano”

Si hay algo que Lady Di nos dejó muy claro en vida, y aun una década después de su fallecimiento, fue su claro gusto por la moda, el cual la ha llevado a posicionarse a lo largo de los años como icono indiscutible y un referente al que estamos volteando a ver constantemente para inspirarnos.

Dentro de la infinidad de looks memorables que nos regaló, uno destacó en este preciso momento, ¿la razón?, es la prenda perfecta para lucir en esta temporada de fiestas; estamos hablando del vestido drapeado.

Esta pieza elegante y llena de comodidad cuenta con diseños que nos ayudan a estilizar y favorecer nuestra figura. Si estás buscando el look navideño ideal para esta semana de celebraciones, no dudes en considerar este modelo.

El icónico vestido drapeado de Diana

Corría el año de 1996 cuando Diana asistió a Spencer House, la mansión de su familia, para asistir a un recital de piano. Al evento acudió con una de sus prendas más memorables.

En color azul celeste, el vestido largo contaba con un cuello tipo halter confeccionado en perlas, mientras que la falda, con vuelo y soltura, caía sobre sus piernas. En la parte del vientre, el vestido contaba con un drapeado horizontal muy elegante; este pequeño detalle hizo que la pieza no solo destacara su silueta, sino que nos regalara para la posteridad la prenda perfecta para inspirarnos en estas fechas.

¿Por qué el drapeado crea el “efecto vientre plano”?

El drapeado está conformado por pliegues suaves que se encuentran colocados de forma estratégica sobre una zona específica para crear la ilusión óptica de estilizar la silueta sin apretarla o marcarla.

En comparación con vestidos rígidos, corte corsé o excesivamente ajustados, el corte drapeado no modifica el cuerpo de forma física, por lo que resulta una prenda muy cómoda de llevar. Esta es la razón que lo ha colocado como el aliado perfecto para llevar en eventos importantes donde buscamos sentirnos confortables.

La princesa Diana luciendo un vestido del diseñador Hachi en la National Gallery in Washington DC, en 1985. Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

¿Por qué es la prenda perfecta para Navidad?

Antes de seguir desarrollando nuestra idea principal, es importante resaltar que nuestro cuerpo no debe adaptarse a las prendas, sino a la inversa. Debemos considerar también que la belleza no se mide en tallas y que, sea como luzca nuestra figura, es bonita y está bien.

Sin embargo, hay ocasiones en las que queremos que nuestro cuerpo luzca más de la cuenta y eso incluye querer disimular algunas zonas. En una festividad en la que la comida está a la orden del día y en la que buscamos vernos impecables, el drapeado se convierte en la alternativa ideal para resaltar nuestra silueta de forma elegante.

Afortunadamente, este vestido existe en infinidad de diseños, por lo que es sencillo encontrar el que mejor se adapte a nuestro cuerpo.

El vestido drapeado de Lady Di es una prenda honesta y amable; no promete lograr un cuerpo irreal ni incómodo, es una apuesta segura para lograr un look navideño elegante, favorecedor y muy refinado. Casi treinta años después de que la princesa nos dio cátedra de cómo llevarlo con gran acierto, el drapeado, hoy más que nunca, es la prenda que vale la pena tener en nuestro armario para cualquier ocasión especial.