Moda

Gwyneth Paltrow inspira el regreso de los 90: Apple Martin luce su vestido Calvin Klein de 1996

A veces la moda no necesita explicarse tanto para sentirse especial. ¡Basta una prenda, una historia detrás y el momento justo!

Diciembre 17, 2025 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2025-12-17 a la(s) 7.24.46 p.m..png

Getty Images

No sé tú, pero cuando veo cómo algunas tendencias vuelven una y otra vez, me da la sensación de que la moda es un eterno remix. El último momento viral lo protagonizó Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow, al reaparecer en la alfombra roja con un icónico vestido que su mamá usó hace casi 30 años.

Un homenaje que sí se siente

El 16 de diciembre de 2025, durante la premiere en Nueva York de Marty Supreme —la nueva película donde Gwyneth Paltrow volvió a la actuación tras varios años fuera de cámara— Apple decidió rescatar del archivo familiar un vestido vintage de Calvin Klein que su madre llevó por primera vez en la premiere de Emma en 1996.

No fue cualquier prenda, sino este vestido negro minimalista, con corte largo, cuello en U y tirantes finos, es todo un ícono de los 90, recordando el estilo sencillo pero impactante que dominaba las alfombras rojas de aquella década.

Lo más bonito es que Apple no lo usó como un disfraz retro, sino como un homenaje moderno. Acompañó el look con un moño ligeramente despeinado, pendientes delicados y maquillaje suave que le dio un aire fresco sin perder el espíritu original de la pieza.

¿Por qué este momento está marcando tendencia?

Este gesto no solo fue una declaración personal de estilo, sino una señal clara de que el minimalismo de los 90 sigue más vigente que nunca. Además, el momento tuvo ese toque generacional de ver a Apple caminar la alfombra roja con una pieza que marcó una era no solo evoca nostalgia, también celebra cómo las tendencias clásicas pueden sentirse nuevas otra vez.

La relación entre Apple y Gwyneth también se nota en cómo comparten el gusto por la moda. Paltrow misma ha comentado en entrevistas previas que su hija adora su archivo de prenda de los 90, especialmente piezas minimalistas de Calvin Klein y Prada.

No es solo un throwback, es un puente entre generaciones que nos recuerda que lo verdaderamente estiloso nunca pasa de moda. ⁠ ¿Será este el inicio de un regreso definitivo del minimalismo noventero en las grandes alfombras rojas? Mi apuesta es que sí.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
