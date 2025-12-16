Kate Middleton y la princesa Charlotte apuestan por el mismo look en el festejo navideño en Buckingham

Este 16 de diciembre se llevó a cabo el tradicional almuerzo de Navidad que año con año se celebra en el Palacio de Buckingham. El evento reunió a casi toda la familia real británica y dejó un momento memorable: la complicidad de Kate Middleton con su hija, la pequeña princesa Charlotte, al coordinar sus atuendos y peinados.

Madre e hija llegaron con looks llenos de elegancia y refinamiento, dejándonos claro que la princesa de Gales es poseedora de un estilo exquisito e indiscutible que es muy evidente; está heredando a su pequeña.

Así fue el look coordinado de Kate Middleton y la princesa Charlotte

Para el evento, Kate Middleton decidió apostar por un vestido rojo con estampado de flores estilo tulipán y lunares blancos, una elección que, por el color elegido, fue un gran acierto para llevar durante la celebración con motivo navideño. Fiel a su estilo sobrio, Kate combinó la prenda con un par de pendientes largos y un moño de terciopelo negro que decoraba su elegante y discreto peinado de media coleta, el cual también lució su pequeña hija.

Charlotte, por su parte, se decantó por las tendencias navideñas, si bien, se coordinó con su mamá para portar un vestido rojo, la pequeña princesa eligió algo más actual, un rojo burdeos también en terciopelo, que supo combinar a la perfección con un moño para decorar su peinado.

Madre e hija constantemente coordinan sus atuendos. Getty

¿Cómo fue el almuerzo navideño que ofreció el rey Carlos?

La reunión de Navidad del rey Carlos es un evento privado que reúne por unos días a ciertos miembros de la familia real previo a las celebraciones oficiales. Esta tradición, realizada por la reina Isabel II durante su reinado, se ha mantenido después de su deceso, y aunque el rey Carlos III ha apostado por que esta reunión se realice año con año, este 2025 fue un poco diferente. Recordemos que hace tan solo unos meses, el hermano del rey, el expríncipe Andrés, fue despojado de sus títulos reales, por lo que ni él ni Sarah Ferguson estuvieron presentes.

¿Quiénes asistieron al almuerzo navideño?

Dentro de los invitados que diversos medios internacionales pudieron reportar a su llegada se encontraron la princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank, con sus dos hijos pequeños; el duque y la duquesa de Edimburgo; el duque de Kent; la princesa Ana y su esposo; la princesa Beatriz y Lady Helen Taylor.

Por supuesto que Kate y Charlotte llegaron acompañadas del príncipe Louis y el príncipe George, y el príncipe William, quien, al igual que su esposa, decidió combinar su atuendo con su hijo mayor.

El almuerzo navideño del Palacio de Buckingham, además de ser una reunión familiar, nos permitió ser testigos, una vez más, del gran estilo y sentido de la moda de Kate Middleton, quien es evidente que heredará a la princesa Charlotte, aunque el vínculo que las une no solo es la moda, sino el cariño que se aprecia tienen madre a hija.