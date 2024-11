Kate Middleton, envuelta en un nuevo escándalo mediático: una panelista de TV criticó su apariencia y se hizo viral

Kate Middleton se volvió de nuevo en noticia luego de que la panelista de televisión Narinder Kaur lanzara un polémico tuit en el que criticó la apariencia física de la princesa durante su aparición en el Servicio Anual por el Día del Recuerdo, el cual tuvo lugar el pasado fin de semana.

Fue el pasado 10 de noviembre que la esposa del príncipe William se dejó ver en este acto que conmemora a los soldados caídos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como en otros conflictos bélicos. Sin embargo, esta aparición ha dado mucho de qué hablar.

Esto fue lo que dijo Narinder Kaur sobre la apariencia de Kate Midleton

Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter) que la colaboradora del programa God Morning Britain criticó la apariencia física de la princesa de Gales en el Día del Recuerdo, calificándola de envejecida. “Una pregunta: ¿por qué Kate ha envejecido tanto? ¿No tiene solo 42 años? ¿Es ella fumadora? Es la única explicación”, escribió en el post.

Mientras que esta publicación, que ya fue eliminada de su perfil, no solo le ha valido fuertes críticas a la panelista de TV ya que, incluso, varios usuarios calificaron el comentario de “repugnante” y “espantoso”. Además que la prensa británica e internacional también han echo eco de la noticia.

De hecho, Kaur tuvo que salir a aclarar la situación y pidió disculpas por lo que había escrito sobre Kate. “Publiqué un tuit estúpido. Esa no era mi intención, mi intención no era ser maliciosa, ni desagradable, ni nada por el estilo”, señaló. “No soy así, nadie que me conozca. Fue una estupidez pronunciarme sobre el envejecimiento. Lo admití, levanté las manos y me disculpé si eso ofendió", enfatizó.

Además, la panelista puntualizó que el comentario no iba referido a la enfermedad de la princesa de Gales, pues recordemos que este año fue diagnosticada con cáncer. Sin embargo, en el mismo mensaje en el que se disculpó también señaló los “muchos privilegios” que la royal de 42 años tuvo para poder tratarse sin tener que trabajar.

La aparición pública de Kate Middleton en el Día del Recuerdo

La princesa de Gales estuvo presente en los actos por el Día del Recuerdo Getty Images

Por otro lado, la aparición de Kate Middleton en los actos conmemorativos por el Día del Recuerdo se da luego de que en septiembre concluyera su tratamiento de quimioterapia preventiva al que se sometió por varios meses.

Razón por la cual, desde entonces, la nuera del rey Carlos III ha reanudado, poco a poco, parte de su agenda oficial. Sin embargo, es probale que todavía pase algún tiempo para que pueda reincorporarse a sus deberes reales a tiempo completo.