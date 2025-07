Revelan cuál fue la inusual reacción de Isabel II al enterarse sobre la renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle

Durante sus más de 70 años al frente de la corona británica, Isabel II tuvo que afrontar diversas complicaciones y problemas con sus integrantes. Sin embargo, la actitud de Meghan Markle y el príncipe Harry le habrían causado especial molestia a la reina de Inglaterra, al grado de que cuando confirmó que querían renunciar a la corona, reaccionó de una manera que nadie esperaba.

Revelan cuáles habrían sido las primeras palabras de Isabel II tras la salida del príncipe Harry y Meghan Markle

Aunque se sabía que Isabel II y el príncipe Harry solían llevar una excelente relación, hace poco trascendieron algunos detalles sobre los conflictos que los distanciaron por la boda con Meghan Markle. Uno de los más fuertes, habría sido la renuncia de la pareja a la institución, un momento que terminó por delatar el hartazgo que la monarca sentía por todo lo relacionado con su nieto.

De acuerdo con un extracto del libro The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy, de la autora Katie Nicholl, el día en que Isabel II supo que los duques de Sussex ya no querían ser parte de la Familia Real, emitió un simple comentario que demostró lo agotada que se sentía por sus conflictos. “Ella estaba muy herida y simplemente dijo: ‘No sé, no me importa. Ya no quiero pensar más en eso”, apuntó la escritora.

Isabel II demostró con un simple comentario lo agotada que se sentía por todas las polémicas del príncipe Harry y Meghan Markle Getty Archivo

Esta negativa de la difunta reina a dar su opinión del llamado Megxit continuó hasta el último momento, pues aparentemente jamás quiso pronunciarse a la emancipación. En contraste, tampoco habría puesto resistencia para que abandonaran a la realeza, sino que simplemente lo dejó pasar y no quiso hacer un escándalo del tema.

La molestia de Isabel II con el príncipe Harry y Meghan Markle años después de su renuncia

El punto de quiebre definitivo entre Isabel II y el príncipe Harry, presuntamente se suscitó 3 años después de la boda con Meghan Markle. Según datos recopilados por The Mirror, se debió a la elección que los duques de Sussex hicieron para su segunda hija al nombrarla Lilibet, el apodo de infancia de la reina, ya que aparentemente lo consideró una falta de respeto hacia ella.