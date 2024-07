Revelan el poderoso motivo por el que Isabel II se habría enojado con Meghan Markle en una ocasión

En medio de la compleja situación que vive la monarquía británica, la figura de Meghan Markle no deja de generar polémica ya que ahora ha trascendido que ella le habría causado un gran enojo a la reina Isabel II en una ocasión y que ello se derivaría después de que la duquesa y su esposo abandonaran la corona inglesa.

Recordemos que el príncipe Harry y su mujer tomaron la decisión de separarse de la Familia Real Británica y dejar de ser miembros de alto rango dentro de la misma en el 2020. Una acción que hasta el día de hoy sigue dejando remanentes entre los Windsor.

¿Por qué se habría enojado Isabel II con Meghan Markle?

De acuerdo con lo que contó el experto en realeza Hugo Vicker a The Sun, la “entrevista reveladora” que dieron Harry y Meghan en el año 2021 a Oprah Winfrey habría enfurecido bastante a Isabel II debido a que no habría sido informada de ella con anterioridad.

El príncipe Harry y Meghan Markle dieron una polémica entrevista en 2021 a Oprah Winfrey Getty Images

Sin embargo, la respuesta de los duques para justificar no haber informado nada a la monarquía inglesa de debería a que “como miembros de la Familia Real que no trabajan, no tienen obligación de informar a la Casa Real de tales planes”, según señala la citada publicación.

Mientras que esta polémica plática entre la famosa presentadora de TV y los royals tuvo lugar después de que la pareja negociara de manera definitiva su separación de la corona británica.