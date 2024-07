Así es la verdadera personalidad de Kate Middleton, según expertos reales

De acuerdo al último sondeo de la firma YouGov, tras anunciar su diagnóstico de cáncer, en marzo pasado, Kate Middleton logró convertirse en la integrante de la Familia Real británica más popular, contando un 76% de aprobación de la ciudadanía del Reino Unido.

Dicho dato arroja que desde que comenzó el año, el índice de aceptación de la princesa de Gales aumentó en seis puntos porcentuales, lo cual la coloca un puesto después de su esposo, el príncipe William, quien cuenta con un 73% de apoyo, según la misma encuesta.

Kate Middleton es la royal más popular de la Familia Real británica Getty Images

Sin embargo, más allá de la empatía generada a partir de su enfermedad, los expertos señalan que en realidad lo que le otorga la simpatía a la princesa para mantenerse como la favorita de los británicos es su personalidad, sobre la cual recientemente se han hecho publicamente explícitos algunos detalles.

¿Cómo es la personalidad de Kate Middleton actualmente?

Según revelaron los expertos en el nuevo documental de Channel 5, titulado ”Kate: A Queen for the Future” , la personalidad de la esposa del príncipe William es “juguetona y cercana”, lo cual la aleja de su naturaleza más reservada, la cual procura sacar a flote únicamente en los eventos más solemnes de la Corona.

“Kate abraza su lado divertido en público”, mencionan los expertos en el producto audiovisual citado.

Kate Middleton procura siempre mostrarse sonriente en público. Getty Images

“Es claramente el tipo de persona que entiende que la tradición y la modernidad pueden ir de la mano”, explicó por su parte la periodista Afua Hagan, añadiendo que la royal “es muy simpática, encantadora y también muy deportista”.

Hagan continúa sus declaraciones en el documental señalando cómo la personalidad de la princesa suele adaptarse en el ámbito lúdico, donde “Catherine no tiene miedo de involucrarse. No le importa si parece un poco tonta. No le importa si quizás no hace las cosas a la perfección. Lo que realmente me sorprendió fue el tiempo que se tomó especialmente cuando hablaba con los niños. Esa es una cualidad muy especial, poder ponerse al nivel de los niños, conversar con ellos, conectar y crear un vínculo con ellos”.

Kate Middleton ha demostrado su simpatía en diversos actos de la Corona Getty Images

Dichas declaraciones de Afua fueron secundadas por el editor real Robert Jobson, quien declaró: “Si ella no es el corazón de la familia, no sé quién lo es”. Planteamiento al que también se une el experto en realeza Christopher Andersen, quien declaró ante Fox News Digital que “William y Kate, de lejos los miembros más queridos de la familia real, son realmente los pilares sobre los que se apoya el futuro de la monarquía “.